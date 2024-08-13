Re: Аким Костаная Марат Жундубаев, комментируя частые отключения...

Отправлено: - 17:53

На месте 15-20 частных домов влепить человейники на несколько сотен квартир и рассуждать о непричастности к энергетическому коллапсу. Браво!

Какими республиканскими не были сети, "бахает" почему то в городе, а не на магистралях. Вот же ж парадокс.

В городе беда со светофорами и уличным освещением. Каждый день - опасность трагедии. А этим - лишь бы тарифы выклянчить, а не исполнять свои основные функции.

Сначала обеспечьте бесперебойную подачу, прекратите каждый день целые районы обесточивать, и уж только потом просите повышения!!! Тут для прокуратуры и антикора - непаханое поле