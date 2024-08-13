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≡ "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49851
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 12:21
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Предстоящий 145-летний юбилей аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал на аппаратном совещании. Праздничные мероприятия начнутся уже сегодня, 13 августа, и продлятся до конца недели. Глава города решил отдельно остановиться на списке приглашенных артистов.
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v
* vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
915
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 17:45
#30
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А вот кстати Чичерина хороша! Как музыкант для поздравления города - хороший выбор! Не зажравшаяся, честная. и без фонограммы. Инструментальная музыка, знакомая каждому второму. Я б сходил
Можно Сплин привезти (думаю на фоне их отмены в РФ, ценник не был бы космическим)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5593
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 18:30
#31
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В этот раз худшее, это комментарии! Из разряда:"Я их не знаю, почему вы их пригласили!" Не знаете, сходите узнаете! Всегда неплохо что то новое познавать! Я например Кайрата Нуртаса терпеть не могу, но если бы его пригласили бы, возражать не стал бы! Помимо меня в городе огромное количество людей и большинство любит примитивную музыку !И в общем надо признать,что для таких массовых увеселений," два прихлопа, три притопа" самое то!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5593
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 18:34
#32
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Абайка говорит, почему кого то не пригласили,у кого миллиард просмотров, а аким города говорит пригласили Адама у которого 5 миллиардов просмотров. Почему мы Абайкиного должны смотреть? Кстати смотрел в Ютубе Адама в программе Малахова, вполне может толпу завести!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1946
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 18:35
#33
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Цитата:
vofkakst:
А вот кстати Чичерина хороша! Как музыкант для поздравления города - хороший выбор! Не зажравшаяся, честная.

Интересно чем же она хороша? Поспрашивала у молодого поколения, ответили ОТСТОЙ!
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v
* vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
915
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 18:45
#34
Комментарий проходит проверку.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10011
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 18:46
#35
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Интересно чем же она хороша? Поспрашивала у молодого поколения, ответили ОТСТОЙ!

Чичерина не для молодого поколения,её аудитория 45+
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