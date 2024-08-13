Отправлено: - 14:26

abaika95:

вот я владелец сети магазинов помог городу и восстановил фасады домов!! Типа вот я такой))

Цитата:А я бы местных барыг не помогающих своему городу, продающих спиртное несовершеннолетним привязывала в центре города к позорному столбу , что бы люди любовались и клеймили их