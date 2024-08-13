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"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49848
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 12:21
Предстоящий 145-летний юбилей аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал на аппаратном совещании. Праздничные мероприятия начнутся уже сегодня, 13 августа, и продлятся до конца недели. Глава города решил отдельно остановиться на списке приглашенных артистов.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6381
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 13:55
Цитата:
Я думаю, что предприниматели города и живущие там и имеющие в городе свой бизнес могли бы на день города пригласить и мега-звёзд казахской эстрады: Кайрата Нуртаса, Муз Арт, Димаша, оперных див поющих в Ла Скала и других .
Неужели они такие НИЩЕБРОДЫ ???
abaika95:
креативно позвать на день города Костаная звёзд
креативно позвать на день города Костаная звёзд
Я думаю, что предприниматели города и живущие там и имеющие в городе свой бизнес могли бы на день города пригласить и мега-звёзд казахской эстрады: Кайрата Нуртаса, Муз Арт, Димаша, оперных див поющих в Ла Скала и других .
Неужели они такие НИЩЕБРОДЫ ???
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16557
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 13:58
Цитата:
А зачем?)
Городу подарок сделать? а зачем?
Горожанам приятно? А зачем?
Они даже настолько ленивые что своё имя нигде пропиарить не могут типа вот я владелец сети магазинов помог городу и восстановил фасады домов!! Типа вот я такой))
Нет тишина везде)
Ну и хрен с ними) пусть отмалчиваются)
ACROS:
могли бы на день города пригласить
могли бы на день города пригласить
А зачем?)
Городу подарок сделать? а зачем?
Горожанам приятно? А зачем?
Они даже настолько ленивые что своё имя нигде пропиарить не могут типа вот я владелец сети магазинов помог городу и восстановил фасады домов!! Типа вот я такой))
Нет тишина везде)
Ну и хрен с ними) пусть отмалчиваются)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1944
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 14:26
Цитата:
А я бы местных барыг не помогающих своему городу, продающих спиртное несовершеннолетним привязывала в центре города к позорному столбу , что бы люди любовались и клеймили их
abaika95:
вот я владелец сети магазинов помог городу и восстановил фасады домов!! Типа вот я такой))
вот я владелец сети магазинов помог городу и восстановил фасады домов!! Типа вот я такой))
А я бы местных барыг не помогающих своему городу, продающих спиртное несовершеннолетним привязывала в центре города к позорному столбу , что бы люди любовались и клеймили их
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 15:15
Хм..
Я конечно, не против отечественного продукта, но данный якобы продукт не считаю совершенно продуктом.
Это как положить бутафорские яблоки там, виноград на стол и снимать, как будто этот пластмассовый продукт съедобен..
У нас в народе говорят про это, что это наши казахские понты..
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 15:17
Цитата:
Да нуу разве сейчас рано темнеет? Вроде, как в самый раз. Да Ведлер?
Мы немного поменяли время и теперь торжественная часть начнется в 19:30, с учетом темного времени суток решили начать пораньше
Да нуу разве сейчас рано темнеет? Вроде, как в самый раз. Да Ведлер?
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 15:18
Цитата:
Ой не надо.
Менять одних уставших лошадей на других таких же?
Да и предприниматели сами могут сгонять допустим в Ойропу или Омерику или в тот же Донбасс с Чичериной, и посмотреть там на каких хочешь звезд..
ACROS:
Кайрата Нуртаса, Муз Арт, Димаша, оперных див поющих в Ла Скала
Кайрата Нуртаса, Муз Арт, Димаша, оперных див поющих в Ла Скала
Ой не надо.
Менять одних уставших лошадей на других таких же?
Да и предприниматели сами могут сгонять допустим в Ойропу или Омерику или в тот же Донбасс с Чичериной, и посмотреть там на каких хочешь звезд..
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 15:19
Комментарий удален модератором.
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 15:21
Цитата:
дорасти сначала до него, прежде чем Мишкой называть
ACROS:
Мишку Евдокимова
Мишку Евдокимова
дорасти сначала до него, прежде чем Мишкой называть
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 15:25
Комментарий удален модератором.
Ж
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 18.11.13
- Сообщений:
- 67
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 15:59
Цитата:
'Код:
Когда закончатся ошибки
Казахстаназ
'Код:
'
Когда закончатся ошибки
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 16:09
Многие хотели бы видеть новую мировую звезду Я Курский.
Почему бы не пригласить для поднятия духа наших патриотов?
Что то скисли они..
Почему бы не пригласить для поднятия духа наших патриотов?
Что то скисли они..
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2229
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 16:12
Цитата:
Исправил. Спасибо
Цитата:
Отвечаю - никогда. Сайт - это живая работа. И ошибки в ней неизбежны. Как и их исправление после ваших сообщений.
Житель КСК:
Казахстаназ
Казахстаназ
Исправил. Спасибо
Цитата:
Житель КСК:
Когда закончатся ошибки
Когда закончатся ошибки
Отвечаю - никогда. Сайт - это живая работа. И ошибки в ней неизбежны. Как и их исправление после ваших сообщений.
v
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 911
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 16:31
Комментарий удален модератором.
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 17:06
Я бы на Чичерину пошел, тула тула тулулула...
Сегодня у нее активная жизненная позиция, что вообще воодушевляет в любимых певцах..
Сегодня у нее активная жизненная позиция, что вообще воодушевляет в любимых певцах..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1944
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 17:13
Цитата:
Мой комментарии вы почему то исправляете как вам выгодно! Вы боитесь правды?
Тимур Гафуров:
Как и их исправление после ваших сообщений.
Как и их исправление после ваших сообщений.
Мой комментарии вы почему то исправляете как вам выгодно! Вы боитесь правды?
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