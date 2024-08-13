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≡ "Тальго", идущий из Астаны через Костанай, продлили до Уральска
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49847
"Тальго", идущий из Астаны через Костанай, продлили до Уральска
Отправлено: 13.08.24 - 15:24
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Маршрут поезда Тальго №81/82 «Астана-Актобе» в сентябре будет продлен до Уральска. Сделано это в связи с многочисленными обращениями жителей Уральска, сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40149
Re: "Тальго", идущий из Астаны через Костанай,...
Отправлено: 13.08.24 - 15:24
#1
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Наш 43й поезд просто какое то сумасшествие.
О нем бы позаботится, и вообще выкинуть с глаз долой.
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