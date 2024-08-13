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"Тальго", идущий из Астаны через Костанай, продлили до Уральска
"Тальго", идущий из Астаны через Костанай, продлили до Уральска
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