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≡ 50 новых вышек построят для улучшения мобильной связи в селах Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49847
50 новых вышек построят для улучшения мобильной связи в селах Костанайской области
Отправлено: 13.08.24 - 13:37
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В 37 селах уже определены подрядчики и началось строительство 39 вышек. Еще по 11 вышкам подготовлена проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу. Завершить строительство планируют к концу 2024 года.
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
910
Re: 50 новых вышек построят для улучшения мобильной связи в...
Отправлено: 13.08.24 - 13:37
#1
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А в городе вы не планируете со связью решать вопросы? Что голосовые вызовы, что интернет - хуже некуда!!!
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3477
50 новых вышек построят для улучшения мобильной связи в селах Костанайской области
Отправлено: 13.08.24 - 14:07
#2
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в городе качество связи полное гуано! Порадуемся за селян, если у станет будет лучше

[Исправлено: юля елиссева, 13.08.2024 - 15:08]
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
66
Re: 50 новых вышек построят для улучшения мобильной связи в...
Отправлено: 13.08.24 - 15:19
#3
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Вроде хорошо звучат новости, но нет конкретики какой стандарт сотовой связи - 2G, 3G, 4G будет в 37 селах.
Обычно идут в село когда планируют замену оборудования в крупных городах, чтобы старое оборудование которое уже изношено можно было использовать. При этом им ещё бюджет помогает строить вышки (антенны).
Со словами аульским пойдет, пусть радуются.
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