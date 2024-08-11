Отправлено: - 14:50

Мда,помрёт и ненавидеть его будут ещё 5 поколений. Как сталина. Так ещё никто страну не опускал.

Тимур Гафуров:

есть существенное отклонение от темы. Это - нарушение. Сейчас будем исправлять. А было ли отклонение антироссийское или пророссийское - для меня никакого значения не имеет

Skeptic:

Всё антироссийское идёт на ура, всё пророссийское просто удаляется.

Цитата:Цитата:Ну да, это же по теме, оперативно исправили Цитата:+100500.