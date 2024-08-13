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≡ "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49847
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 12:21
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Предстоящий 145-летний юбилей аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал на аппаратном совещании. Праздничные мероприятия начнутся уже сегодня, 13 августа, и продлятся до конца недели. Глава города решил отдельно остановиться на списке приглашенных артистов.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6381
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 13:55
#15
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Цитата:
abaika95:
креативно позвать на день города Костаная звёзд


Я думаю, что предприниматели города и живущие там и имеющие в городе свой бизнес могли бы на день города пригласить и мега-звёзд казахской эстрады: Кайрата Нуртаса, Муз Арт, Димаша, оперных див поющих в Ла Скала и других .

Неужели они такие НИЩЕБРОДЫ ???
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16557
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 13:58
#16
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Цитата:
ACROS:
могли бы на день города пригласить

А зачем?)
Городу подарок сделать? а зачем?
Горожанам приятно? А зачем?
Они даже настолько ленивые что своё имя нигде пропиарить не могут типа вот я владелец сети магазинов помог городу и восстановил фасады домов!! Типа вот я такой))
Нет тишина везде)
Ну и хрен с ними) пусть отмалчиваются)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1942
Re: "Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том,...
Отправлено: 13.08.24 - 14:26
#17
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Цитата:
abaika95:
вот я владелец сети магазинов помог городу и восстановил фасады домов!! Типа вот я такой))

А я бы местных барыг не помогающих своему городу, продающих спиртное несовершеннолетним привязывала в центре города к позорному столбу , что бы люди любовались и клеймили их
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40149
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 15:15
#18
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Хм..
Я конечно, не против отечественного продукта, но данный якобы продукт не считаю совершенно продуктом.
Это как положить бутафорские яблоки там, виноград на стол и снимать, как будто этот пластмассовый продукт съедобен..
У нас в народе говорят про это, что это наши казахские понты..
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
867
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 15:17
#19
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40149
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 15:18
#20
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Цитата:
ACROS:
Кайрата Нуртаса, Муз Арт, Димаша, оперных див поющих в Ла Скала

Ой не надо.
Менять одних уставших лошадей на других таких же?
Да и предприниматели сами могут сгонять допустим в Ойропу или Омерику или в тот же Донбасс с Чичериной, и посмотреть там на каких хочешь звезд..
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
867
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 15:19
#21
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
867
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 15:21
#22
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N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
867
"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 15:25
#23
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