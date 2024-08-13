Re: 50 новых вышек построят для улучшения мобильной связи в...

Отправлено: - 15:19

Вроде хорошо звучат новости, но нет конкретики какой стандарт сотовой связи - 2G, 3G, 4G будет в 37 селах.

Обычно идут в село когда планируют замену оборудования в крупных городах, чтобы старое оборудование которое уже изношено можно было использовать. При этом им ещё бюджет помогает строить вышки (антенны).

Со словами аульским пойдет, пусть радуются.