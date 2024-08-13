Отправлено: - 12:47

ACROS:

Редакция, к вам вопрос??- а внутри таблиц не надо разве обьявлять на государственном языке, согласно "Закону о языке". Смысл тогда этих заголовок на казахском языке если нет их расписание на том же языке ??

Цитата:По моему назрела пора наказания в виде штрафа на первый раз, в последующем отзыв лицензии !