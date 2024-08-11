Отправлено: - 11:18

saba:

должен согласиться с Абайкой ослепленные обожанием великого Путина никогда не услышат призывы к миру

Цитата:да не путин у них главное божествопутин просто исполнил их мечту (точнее сделал вид что исполнил)вернуть россии имперское самосознаниероссияне же не могут стать обычной европейской страной типа швециину не хватает тямы или мышленияпостоянно надо какието войнушки устраивать чтобы компенсировать скудность и бедность своей жизни и вот путин им подложил картинкуМЫ ВЕЛИКИЕ (снова) параллельно воруя бабки с нефти и газа и строя себе дворцы вместо больницмы могём или могим вон в африке воевать (зачем?)с целой натой под мариуполем бится (зачем?)в сирии войска держать (зачем?)вот мы какЕи удар ВСУ по курску как раз и должен работать на то что у Ымперцев одно место подгорелокак эта? путин же сказал что тут же ядерная война произойдет если хоть сантиметр русской земли врагу достанетсяа армия наша где? а фсб? а гру? а все все все эти пропагандисты где?и вот потихоньку до Ымперцов начинает доходитьёп тыгыдык так мыж не империя! уже давно!у нас какакая то бывшая колония может целые области отжимать а мы ниче сделать не можем!! караулэто военкоры первыми заголосили блогеры от мира войныпоэтому СК тут же начало проверки по всем военкорамзаткнуть рты им надо))боюсь в россии дальше будет только веселее и веселее события развиваться3 года подряд вот то война то военный мятеж то потери областейна следующий год дагестан отвалитсявсе возможно теперь