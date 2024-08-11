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Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
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Я робот(Пользователи)
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Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 13:33
Странно: в мире, где любой водитель может пройти быстрый тест-контроль, тестирование на допинг в спорте выплескивается далеко за хронологические рамки конкретных состязаний, чем вообще подрывается значимость спортивного зрелища как такового.
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(Полноправные пользователи)
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- 16555
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 13.08.24 - 11:18
Цитата:
да не путин у них главное божество
путин просто исполнил их мечту (точнее сделал вид что исполнил)
вернуть россии имперское самосознание
россияне же не могут стать обычной европейской страной типа швеции
ну не хватает тямы или мышления
постоянно надо какието войнушки устраивать чтобы компенсировать скудность и бедность своей жизни и вот путин им подложил картинку
МЫ ВЕЛИКИЕ (снова) параллельно воруя бабки с нефти и газа и строя себе дворцы вместо больниц
мы могём или могим вон в африке воевать (зачем?)
с целой натой под мариуполем бится (зачем?)
в сирии войска держать (зачем?)
вот мы какЕ
и удар ВСУ по курску как раз и должен работать на то что у Ымперцев одно место подгорело
как эта? путин же сказал что тут же ядерная война произойдет если хоть сантиметр русской земли врагу достанется
а армия наша где? а фсб? а гру? а все все все эти пропагандисты где?
и вот потихоньку до Ымперцов начинает доходить
ёп тыгыдык так мыж не империя! уже давно!
у нас какакая то бывшая колония может целые области отжимать а мы ниче сделать не можем!! караул
это военкоры первыми заголосили блогеры от мира войны
поэтому СК тут же начало проверки по всем военкорам
заткнуть рты им надо))
боюсь в россии дальше будет только веселее и веселее события развиваться
3 года подряд вот то война то военный мятеж то потери областей
на следующий год дагестан отвалится
все возможно теперь
saba:
должен согласиться с Абайкой ослепленные обожанием великого Путина никогда не услышат призывы к миру
должен согласиться с Абайкой ослепленные обожанием великого Путина никогда не услышат призывы к миру
да не путин у них главное божество
путин просто исполнил их мечту (точнее сделал вид что исполнил)
вернуть россии имперское самосознание
россияне же не могут стать обычной европейской страной типа швеции
ну не хватает тямы или мышления
постоянно надо какието войнушки устраивать чтобы компенсировать скудность и бедность своей жизни и вот путин им подложил картинку
МЫ ВЕЛИКИЕ (снова) параллельно воруя бабки с нефти и газа и строя себе дворцы вместо больниц
мы могём или могим вон в африке воевать (зачем?)
с целой натой под мариуполем бится (зачем?)
в сирии войска держать (зачем?)
вот мы какЕ
и удар ВСУ по курску как раз и должен работать на то что у Ымперцев одно место подгорело
как эта? путин же сказал что тут же ядерная война произойдет если хоть сантиметр русской земли врагу достанется
а армия наша где? а фсб? а гру? а все все все эти пропагандисты где?
и вот потихоньку до Ымперцов начинает доходить
ёп тыгыдык так мыж не империя! уже давно!
у нас какакая то бывшая колония может целые области отжимать а мы ниче сделать не можем!! караул
это военкоры первыми заголосили блогеры от мира войны
поэтому СК тут же начало проверки по всем военкорам
заткнуть рты им надо))
боюсь в россии дальше будет только веселее и веселее события развиваться
3 года подряд вот то война то военный мятеж то потери областей
на следующий год дагестан отвалится
все возможно теперь
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1533
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 13.08.24 - 11:52
Модерация НГ всё больше напоминает модерацию мордокниги.
Всё антироссийское идёт на ура, всё пророссийское просто удаляется.
Даже в этой, казалось бы, чисто спортивной теме, поклонники украинских нацистов резвятся без опасений.
По теме статьи - от силы 10-12 комментариев. Остальное - тупо помои в адрес России.
Где там модерация, твердящая, что "коммнтарии не по теме будут удаляться"?
...
Объективность и непредвзятость - явно не про модерацию в НГ.
Всё антироссийское идёт на ура, всё пророссийское просто удаляется.
Даже в этой, казалось бы, чисто спортивной теме, поклонники украинских нацистов резвятся без опасений.
По теме статьи - от силы 10-12 комментариев. Остальное - тупо помои в адрес России.
Где там модерация, твердящая, что "коммнтарии не по теме будут удаляться"?
...
Объективность и непредвзятость - явно не про модерацию в НГ.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2227
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 13.08.24 - 11:59
Я вижу отклонение от темы существенное. Статья - про Олимпиаду и аспекты оценки результатов спортивных соревнований.
Далее отклонение будем удалять.
Цитата:
Не нужно делать выводы про всю модерацию. Конкретно в этой ветке - да, есть существенное отклонение от темы. Это - нарушение. Сейчас будем исправлять.
А было ли отклонение антироссийское или пророссийское - для меня никакого значения не имеет.
Далее отклонение будем удалять.
Цитата:
Skeptic:
Модерация НГ всё больше напоминает модерацию мордокниги.
Модерация НГ всё больше напоминает модерацию мордокниги.
Не нужно делать выводы про всю модерацию. Конкретно в этой ветке - да, есть существенное отклонение от темы. Это - нарушение. Сейчас будем исправлять.
А было ли отклонение антироссийское или пророссийское - для меня никакого значения не имеет.
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 6380
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 13.08.24 - 12:06
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
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- 16.11.19
- Сообщений:
- 6380
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 13.08.24 - 12:25
Цитата:
По спорту - и чего добился ПУТИН - то что русские спортсмены если и выступают где то в мире в том числе и на Олимпиаде, то выступают - без ФЛАГА, без ГИМНА и даже без СПОРТИВНОЙ РОССИЙСКОЙ СИМВОЛИКИ в СЕРОЙ безликой майке.
Вот итог путинской ПРОВАЛЬНОЙ СВО. ВЫ, Скептик - этого желаете русским спортсменам ??
Русский спорт - ИЗОЛИРОВАН по вине Путина от достижении мирового спорта, а где ИЗОЛЯЦИЯ - там НЕТ прогресса и движения вперёд.
Россия - великая и могучая страна, в ней ВСЁ есть - и люди и богатства и прошлые достижения, но Путин не туда ведёт своё государство.
Это же по теме- про спорт и олимпийское движение, не правда ли Скептик??
Skeptic:
казалось бы, чисто спортивной теме, поклонники украинских нацистов резвятся без опасений.
казалось бы, чисто спортивной теме, поклонники украинских нацистов резвятся без опасений.
По спорту - и чего добился ПУТИН - то что русские спортсмены если и выступают где то в мире в том числе и на Олимпиаде, то выступают - без ФЛАГА, без ГИМНА и даже без СПОРТИВНОЙ РОССИЙСКОЙ СИМВОЛИКИ в СЕРОЙ безликой майке.
Вот итог путинской ПРОВАЛЬНОЙ СВО. ВЫ, Скептик - этого желаете русским спортсменам ??
Русский спорт - ИЗОЛИРОВАН по вине Путина от достижении мирового спорта, а где ИЗОЛЯЦИЯ - там НЕТ прогресса и движения вперёд.
Россия - великая и могучая страна, в ней ВСЁ есть - и люди и богатства и прошлые достижения, но Путин не туда ведёт своё государство.
Это же по теме- про спорт и олимпийское движение, не правда ли Скептик??
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2227
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 13.08.24 - 12:52
Повторяю: все, что относится к войне и военным действиям, обсуждайте во Флуде.
А вот влияние этих событий на спорт действительно вскользь упоминается в обсуждаемой статье. Так что в последнем комментарии отклонения нет.
А вот влияние этих событий на спорт действительно вскользь упоминается в обсуждаемой статье. Так что в последнем комментарии отклонения нет.
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