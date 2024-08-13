"Нужно своих уважать" - Марат Жундубаев о том, кого пригласили выступать на День города в Костанай
Отправлено: 13.08.24 - 12:21
Предстоящий 145-летний юбилей аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ прокомментировал на аппаратном совещании. Праздничные мероприятия начнутся уже сегодня, 13 августа, и продлятся до конца недели. Глава города решил отдельно остановиться на списке приглашенных артистов. Читать новость
- Мы немного поменяли время и теперь торжественная часть начнется в 19:30, с учетом темного времени суток решили начать пораньше. У нас 8 групп, все казахстанские, которые мы пригласили на празднование Дня города. Почему пригласили именно отечественных исполнителей? Во-первых, они пользуются сами спросом. Те же Mona Songz и Жанайдар, точнее Jazzdauren, они постоянно выступают в Москве, других областях, за пределами нашей страны. А вот этот певец, ADAM, у него 5 млрд прослушиваний по миру. Он в "Шазаме" занял какую-то рейтинговую позицию. Поэтому, нужно, мне кажется, своих уважать! Они пользуются реальным спросом в мире. Я думаю, это будет правильно.
Ещё надо было пригласить музыкальную группу Ирина Кайратовна ,в её состав входят талантливые ребята,казахстанское творческое объединение, выпускающее музыкальный и юмористический контент, Жасулан Онгаров, Азамат Маркленов, Алдияр Жапарханов, ...
Какое уныние. Вот абсолютно ничего не заинтересовало. Курес, танцы на колясках, шахматы, безымянные артисты (кроме Рымбаевой). По одному шаблону столько лет клепать праздник. Стыдно должно быть. Наймите креативщиков, сделайте любимому городу праздник запоминающийся.
Цитата://торжественная часть начнется в 19:30, с учетом темного времени суток решили начать пораньше.//
Пригласите на торжественную часть апологетов перевода стрелок - вечно жалующую на что то формацевта, бывшего легкоатлета, а ныне почётного гражданина и широко известного в очень узких кругах учёного из Кызылорды - им приятно будет ВООЧИЮ полюбоватся на плоды своих бодании с Архимедом.
Цитата://«Мерекелі Қостанай. Костанай праздничный// //«Қонақжайлы Қостанай. Костанай гостеприимный»// //«Қостанай – спорт қаласы. Костанай спортивный»// //«Қостанайдын болашағы - балалар. Дети – будущее Костаная»//
Редакция, к вам вопрос??- а внутри таблиц не надо разве обьявлять на государственном языке, согласно "Закону о языке". Смысл тогда этих заголовок мероприятии на казахском языке если нет их расписание-расшифрование на том же языке ?? Для БЛЕЗИРА и соблюдения ВИДИМОГО двуязычия что ли ???
ACROS: Редакция, к вам вопрос??- а внутри таблиц не надо разве обьявлять на государственном языке, согласно "Закону о языке". Смысл тогда этих заголовок на казахском языке если нет их расписание на том же языке ??
По моему назрела пора наказания в виде штрафа на первый раз, в последующем отзыв лицензии !
Присоединяюсь к претензиями выше. И хочу добавить, что форум и сайт пора полностью делать казахскоязычным. Хватит сопли жевать) А по теме : я б ещё Максимку Галкина пригласил, думаю многие местные Патриоты были бы в экстазе с полными штанами)
вот этот певец, ADAM, у него 5 млрд прослушиваний по миру. Он в "Шазаме" занял какую-то рейтинговую позицию
Звучит смешно) Вот у нас какой-то певец есть,он где-то там занял какую-то позицию Мы его не знаем но пригласили))
Я не спорю что не могу объективно оценивать приглашенных артистов так как давным давно уже не особо слушаю современную музыку Может эти ребята для молодежи прям мега блеск и кумиры)
Но блин всеровно как-то куцо выглядит Тех же Ирину Кайртовну нельзя было пригласить? Их я хотябы из каждого утюга слышу а этих даже имён не знаю
Да и в чем проблема пригласить наших казахстанских звёзд но чуть для взрослой аудитории? (Не про рымбаеву речь это вообще пенсионерный вайб) Алматинскую команду Яшлык (советую заценить у них почти всё хиты) А студио (Алмата межу прочим) Томаса Томасова (написал песни к сериалу перекресток тоже Алмата) Нурлан мен Мурат (Лейла Лейла и остальные хиты)
Да и было бы очень креативно позвать на день города Костаная звёзд которые родились и выросли в этом городе
Тот же русский размер, Павел Кашин, вон у нас Игорь цыбарь который в тик токе миллиарды просмотров взял за песню Дымок по городу ходит, почему его не позвать??? Это же фишка причем местная его всё ближнее зарубежье знает а мы морды воротим.
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