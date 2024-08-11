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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49842
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 13:33
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Странно: в мире, где любой водитель может пройти быстрый тест-контроль, тестирование на допинг в спорте выплескивается далеко за хронологические рамки конкретных состязаний, чем вообще подрывается значимость спортивного зрелища как такового.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16554
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 13.08.24 - 11:18
#30
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Цитата:
saba:
должен согласиться с Абайкой ослепленные обожанием великого Путина никогда не услышат призывы к миру

да не путин у них главное божество
путин просто исполнил их мечту (точнее сделал вид что исполнил)
вернуть россии имперское самосознание
россияне же не могут стать обычной европейской страной типа швеции
ну не хватает тямы или мышления
постоянно надо какието войнушки устраивать чтобы компенсировать скудность и бедность своей жизни и вот путин им подложил картинку
МЫ ВЕЛИКИЕ (снова) параллельно воруя бабки с нефти и газа и строя себе дворцы вместо больниц
мы могём или могим вон в африке воевать (зачем?)
с целой натой под мариуполем бится (зачем?)
в сирии войска держать (зачем?)
вот мы какЕ

и удар ВСУ по курску как раз и должен работать на то что у Ымперцев одно место подгорело
как эта? путин же сказал что тут же ядерная война произойдет если хоть сантиметр русской земли врагу достанется
а армия наша где? а фсб? а гру? а все все все эти пропагандисты где?
и вот потихоньку до Ымперцов начинает доходить

ёп тыгыдык так мыж не империя! уже давно!
у нас какакая то бывшая колония может целые области отжимать а мы ниче сделать не можем!! караул
это военкоры первыми заголосили блогеры от мира войны
поэтому СК тут же начало проверки по всем военкорам
заткнуть рты им надо))

боюсь в россии дальше будет только веселее и веселее события развиваться
3 года подряд вот то война то военный мятеж то потери областей
на следующий год дагестан отвалится
все возможно теперь
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1533
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 13.08.24 - 11:52
#31
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Модерация НГ всё больше напоминает модерацию мордокниги.
Всё антироссийское идёт на ура, всё пророссийское просто удаляется.
Даже в этой, казалось бы, чисто спортивной теме, поклонники украинских нацистов резвятся без опасений.
По теме статьи - от силы 10-12 комментариев. Остальное - тупо помои в адрес России.
Где там модерация, твердящая, что "коммнтарии не по теме будут удаляться"?
...
Объективность и непредвзятость - явно не про модерацию в НГ.
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