Цитата:
saba:
должен согласиться с Абайкой ослепленные обожанием великого Путина никогда не услышат призывы к миру
да не путин у них главное божество
путин просто исполнил их мечту (точнее сделал вид что исполнил)
вернуть россии имперское самосознание
россияне же не могут стать обычной европейской страной типа швеции
ну не хватает тямы или мышления
постоянно надо какието войнушки устраивать чтобы компенсировать скудность и бедность своей жизни и вот путин им подложил картинку
МЫ ВЕЛИКИЕ (снова) параллельно воруя бабки с нефти и газа и строя себе дворцы вместо больниц
мы могём или могим вон в африке воевать (зачем?)
с целой натой под мариуполем бится (зачем?)
в сирии войска держать (зачем?)
вот мы какЕ
и удар ВСУ по курску как раз и должен работать на то что у Ымперцев одно место подгорело
как эта? путин же сказал что тут же ядерная война произойдет если хоть сантиметр русской земли врагу достанется
а армия наша где? а фсб? а гру? а все все все эти пропагандисты где?
и вот потихоньку до Ымперцов начинает доходить
ёп тыгыдык так мыж не империя! уже давно!
у нас какакая то бывшая колония может целые области отжимать а мы ниче сделать не можем!! караул
это военкоры первыми заголосили блогеры от мира войны
поэтому СК тут же начало проверки по всем военкорам
заткнуть рты им надо))
боюсь в россии дальше будет только веселее и веселее события развиваться
3 года подряд вот то война то военный мятеж то потери областей
на следующий год дагестан отвалится
все возможно теперь