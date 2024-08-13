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≡ Аналитик сопоставила затраты на казахстанский спорт с победами – к какому выводу она пришла
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49842
Аналитик сопоставила затраты на казахстанский спорт с победами – к какому выводу она пришла
Отправлено: 13.08.24 - 11:11
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«Если рассматривать период с 1998 года, то финансирование спорта в реальном выражении выросло в 10 раз. Однако это не привело к значительному улучшению результатов страны в олимпийских видах спорта», - пишет директор Zertteu Research Institute Шолпан Аитенова.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6373
Аналитик сопоставила затраты на казахстанский спорт с победами – к какому выводу она пришла
Отправлено: 13.08.24 - 11:11
#1
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Итог сборной Казахстана на Олимпиаде- 45 место с одной единственной золотой медалью, у соседей узбеков и главных наших соперников в регионе- 13 место с ВОСЕМЪЮ золотыми медалями, в том числе ПЯТЬ в боксе.
Серебрянный призёр Олимпиады в боксе Нурбек Оралбай назвал главной причиной НЕУДАЧНОГО выступления казахских боксёров- предвзятое судейство.
Что на это можно сказать после этих ГЕНИАЛЬНЫХ слов, положив руку на сердце, как обычно - "...неча на зеркало пенять, коли морда КРИВА...."
Тут серьёзные люди с пеной доказывает что всё дело как обычно в бабках, вернее в их количестве и будущих денежных потоков в чьи то карманы, а какой то боксёр которому НЕ ПРОЛОЖИЛИ асфальт к дому просто ив два счёта нашел причину ПРОВАЛА казахов на Олимпиаде.

[Исправлено: ACROS, 13.08.2024 - 12:13]
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