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≡ "От кого эти заборы?" - Забрать у школ спортплощадки и открыть их для всех желающих предлагает аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49842
"От кого эти заборы?" - Забрать у школ спортплощадки и открыть их для всех желающих предлагает аким Костаная
Отправлено: 12.08.24 - 14:59
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- Мы хотим забрать все школьные территории на свой баланс, чтобы помочь школам обустроить все спортивные площадки, - сказал аким. - Но с учетом того, что они будут служить всем жителям близлежащих домов.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
620
Re: "От кого эти заборы?" - Забрать у школ...
Отправлено: 12.08.24 - 14:59
#1
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ну наконец то услышали глас народа власти.
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
907
Re: "От кого эти заборы?" - Забрать у школ...
Отправлено: 12.08.24 - 15:21
#2
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Цитата:
- Я не думаю, что есть сейчас такие люди, которые будут строить какие-то здания на территории школы, - ответил аким.


А стадион,отжатый у 3-й школы, вернется в ведение учебного заведения?
А стадион КИПК с синагогой на борту?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3476
Re: "От кого эти заборы?" - Забрать у школ...
Отправлено: 12.08.24 - 16:31
#3
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У КГУ в районе СХИ отжали целый стадион и построили там мечеть, у 115-й школы отжали территории школьного сада. Возле восьмой школи котежджи воткнули не только на месте теплицы, по на углу Пушкина-Урицкого.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40145
"От кого эти заборы?" - Забрать у школ спортплощадки и открыть их для всех желающих предлагает аким Костаная
Отправлено: 12.08.24 - 18:38
#4
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Наркотам и бомжам само то
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6373
Re: "От кого эти заборы?" - Забрать у школ...
Отправлено: 13.08.24 - 10:54
#5
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Жундубаев начинает импонировать всё больше и больше: - в отличие от косноязычных прежних городских акимов да и областные от них недалеко ушли, он УМЕЕТ разговаривать с народом.
Правильное решение - это привлечёт ещё больше людей заниматься физкультурой и массовым спортом и причём бесплатно не платя дорогим фитнесс-центрам и рнедалеко от дома, так сказать: - физкультура -в шаговой доступности.
И юридически грамотно обойти дурацкое постановление правительства из разряда "не пущать", поменяв целевое назначение пришкольного зем.участка и если ещё вынесут решение гор.маслихата о ЗАПРЕТЕ строительства на этих спортплощадках других НЕЦЕЛЕВЫХ обьектов, то будет вообще класс.

Цитата:
111:
Наркотам и бомжам само то


Если там построят обьекты спорта, то и охрана и соответствующая обслуживающая контора будет, наверное.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16554
"От кого эти заборы?" - Забрать у школ спортплощадки и открыть их для всех желающих предлагает аким Костаная
Отправлено: 13.08.24 - 11:08
#6
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Цитата:
ACROS:
Жундубаев начинает импонировать всё больше и больше: - в отличие от косноязычных прежних городских акимов

да только доведет ли дело до конца
а то у него размах на миллиард а удар на тиинку)
из всех его начинаний пока что только с рынком и цветами смогли добить вопрос

сфетофоры,машинки в центре,новая набережная, тратлон парк, нормальная уборка снега зимой пока что хромают по решениям Цитата:
юля елиссева:
У КГУ в районе СХИ отжали целый стадион и построили там мечеть

в схи огромное поле на территории которое они не могут в порядок привести
чем не стадион? поставь скамейки или сидушки, газон постели и дорожку сделай
нет у кгу денег начто нет как всегда Цитата:
ACROS:
Если там построят обьекты спорта, то и охрана и соответствующая обслуживающая контора будет, наверное.

площадки во дворах кто то охраняет? нет
так с чего на школьной территории которые город хочет забрать себе охрана будет?
школьный сторож только школу охраняет и ее территорию
на общегородское хозяйство ему дела нет
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