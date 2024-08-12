Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"От кого эти заборы?" - Забрать у школ спортплощадки и открыть их для всех желающих предлагает аким Костаная
"От кого эти заборы?" - Забрать у школ спортплощадки и открыть их для всех желающих предлагает аким Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 47
|Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров, Домовенок, Skeptic
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать