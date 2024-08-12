Отправлено: - 11:08

ACROS:

Жундубаев начинает импонировать всё больше и больше: - в отличие от косноязычных прежних городских акимов

юля елиссева:

У КГУ в районе СХИ отжали целый стадион и построили там мечеть

ACROS:

Если там построят обьекты спорта, то и охрана и соответствующая обслуживающая контора будет, наверное.

Цитата:да только доведет ли дело до концаа то у него размах на миллиард а удар на тиинку)из всех его начинаний пока что только с рынком и цветами смогли добить вопроссфетофоры,машинки в центре,новая набережная, тратлон парк, нормальная уборка снега зимой пока что хромают по решениям Цитата:в схи огромное поле на территории которое они не могут в порядок привестичем не стадион? поставь скамейки или сидушки, газон постели и дорожку сделайнет у кгу денег начто нет как всегда Цитата:площадки во дворах кто то охраняет? неттак с чего на школьной территории которые город хочет забрать себе охрана будет?школьный сторож только школу охраняет и ее территориюна общегородское хозяйство ему дела нет