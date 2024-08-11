Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 13:33
Странно: в мире, где любой водитель может пройти быстрый тест-контроль, тестирование на допинг в спорте выплескивается далеко за хронологические рамки конкретных состязаний, чем вообще подрывается значимость спортивного зрелища как такового. Читать новость
ACROS: Ну да- не Пушкин же развязал войнушку с Украиной, а именно Путин с Шойгу потому что НЕ СМОГ или НЕ ЗАХОТЕЛ договариваться с украинской стороной о мире- теперь ПОБЕДОНОСНО и УСПЕШНО, спустя всего лишь ДВА года пресловутой СВО, воюет на СВОЕЙ территории ( кто нибудь скажите ему что Киев в другой стороне- туда -не ходи- туда - ходи, а то нечаяно Москву разбомбит своими сверхНЕТОЧНЫМИ "Калибрами" и "Искандерами").
Большей ахинеи не слышал. И это от Человека прошедшего партийную школу. Гложут меня сомнения, что Карачун прав. Дело вовсе не в образовании, прослеживается тут национальная составляющая.
ACROS: Ну да- не Пушкин же развязал войнушку с Украиной, а именно Путин с Шойгу потому что НЕ СМОГ или НЕ ЗАХОТЕЛ договариваться с украинской стороной о мире- теперь ПОБЕДОНОСНО и УСПЕШНО, спустя всего лишь ДВА года пресловутой СВО, воюет на СВОЕЙ территории ( кто нибудь скажите ему что Киев в другой стороне- туда -не ходи- туда - ходи, а то нечаяно Москву разбомбит своими сверхНЕТОЧНЫМИ "Калибрами" и "Искандерами").
...вы здесь если помнится на медни жаловались что у вас сельхозработников не хватает?молодёжь не желает заниматся сельхозработами,я так понимаю в этом Путин и Шойгу виноваты....P.S.а я о вас был другого мнения пришлось разачароваться...увы..
Филипповна: переплюнули самого Марка Порция Катона Старшего.
Спасибо, весьма польщён вашей оценкой - редко кто меня хвалит, а тут сравнили с великим Мариком( не путать с местным) и тем не менее, кроме того я уважал Путина до февраля 2022 года, да и сейчас неравнодушен к нему, но учитывая его уже ставшую хронической неспособность "Киев-за три дня", считаю и думаю что Путин виноват во всем, как ПЕРВОЕ лицо государства и отвечающий за ВСЕ провалы в СВО и в многотысячных жертвах как с той так и с этой стороны. Кровь русских и украинцев - на его совести.
По его, Путине, ЛИЧНО вине русские спортсмены не участвовали не только в этой Олимпиаде, но и во всех мировых турнирах, кроме нескольких и не только неучастие, но и загубленнной спортивной карьере вообще - неудавшая и вряд ли когда будет проведена спартакиада БРИКС - это же насмешка над спортсменами. А, сколько людей ПО ЕГО ВИНЕ погибло на этой СВО, сколько малых детей потеряли родители- его решение по проведению СВО - это самое БЕСТОЛКОВОЕ решение который когда либо принимал Путин.
Итог этого решения - ВОЙНА на собственной территории- это надо же так уметь и так ДОВОЕВАТСЯ что через два года победоносного "КИЕВ ЗА ТРИ ДНЯ" обороняться силами вооруженных до зубов тиктоковскими войсками и музыкантов от простых разозлённых украинских хлопцев с берданкой образца 1913 года. Один этот прорыв деревенских хлопцев в глубину обороны деморализованной ВТОРОЙ армии мира - показывает СОСТОЯНИЕ российской армии и уровень компетенции и профессионализма наследников Суворова и Кутузова.
родом из Шанхая2022: вас был другого мнения пришлось разачароваться...увы..
Если бы я со слюнями на губах ( как большинство тут русскоязычных) ТОПИЛ бы за Путина и за БЕСТОЛКОВУЮ войну - то, очевидно вы были бы обо мне другого мнения- вынужден вас разочаровать - я за МИР, за диалог, а не за БЕССМЫСЛЕННУЮ бойню; я не за ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ убийство - младенцов, детей и стариков за которое вы тут ратуете бредовыми путинскими идеями о денаф и демил. и лёжа за диваном и попивая кофеёк.
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