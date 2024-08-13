Россия два года брала Авдеевку, Марьинку, какие то деревни и тд, теряя кучи техники и солдат, но украинская армия за неделю почти без крови и разрушений взяла больше территорий у России, чем они за время своего летнего мясного наступления и теперь русские должны уничтожать свои десятки тысяч солдат там, где теперь на их территориях окапываются украинцы. Просто очередное безумие!
Skeptic: План ВСУ заключался в том, чтобы дойти до Курска и Белгорода, а потом совершить якобы обмен территориями. Об этом заявил на допросе ФСБ украинский пленный
Так и вижу
Готовится операция на Курскую область ФСБ ее не видит Гру ее не видит Вся армия РФ не видит у себя под носом как готовятся войска А Зеленский лично вызывает какого-то рядового всушника и говорит ему Сынку, кароче вы идите туда чтобы потом поменять курск на Донбасс понял?
А потом этот всушник попадает в плен и передаёт милым фсбшникам слово в слово что знал об этой операции)))
Нет я знал что Z-тники слабы на аналитику и критическое мышление Но я не думал что они просто идиоты))
Читая российские и украинские телеграм каналы уловил странную диспропорцию
Украинские каналы раз в 100 чаще показывают кадры и съёмки боёв от первого лица Кадры с Дронов Как российские бойцы погибают в поле Стреляют в себя в окопах Погибают в танках Сдаются пачками И подрываются на минах
Российские же телеграм каналы крутят какие-то ролики где дроны бомбят пустые украинские джипы Где солдаты России осматривают ПУСТЫЕ украинские танки и бтры Или как российская артиллерия утюжит ПУСТОЕ поле заявляя что вот там в кустах погибло 250 тысяч всушников! Мы вам их не покажем но вы верьте Зато если поймают одного украинца его все каналы репостят Сарите мы одного украинца поймали!! Удача!! Сейчас мы его расстреляем как того украинского пленного которого мы убили и показали по всем пабликам как нечто героическое..
Создаётся неловкое впечатление что российская армия просто профукивает всё и вся А чтобы как-то поднять престиж своей стороны они бомбят пустые кусты и брошенные танки доказывая что убили 70 млн украинских военных там
Канал Россия 1 взял и показал ролик с якобы зачисткой окопов ВСУ Нехтро заблюрив трупы убитых чтобы не опознать по форме было Правда оказалось что это ролик 2023 года как раз таки снятый ВСУ с кадрами зачистки российских окопов... Три солдата ВСУ с М16 в руках как роботы убивают 7-8 российских бойцов в узких окопах расстреливая тех из угла Жуть
Никогда у России не было такой войны ещё когда так нагло и так много врали
111: но украинская армия за неделю почти без крови и разрушений взяла больше территорий у России, чем они за время своего летнего мясного наступления и теперь русские должны уничтожать свои десятки тысяч солдат там, где теперь на их территориях окапываются украинцы.
И что интересно
Российские пропагандисты орут что ВСУ в ущерб себе оголили огромные участки фронта на Донбассе чтобы войти в Курск Ну так если оголили участки-займите их Всего делов то? В чем причина почему уже целую неделю ВСУ находятся на территории Курска а вы не можете на Донбассе давануть? Сил не хватает? Что это за сверхдержава такая?
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