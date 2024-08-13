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Skeptic:

План ВСУ заключался в том, чтобы дойти до Курска и Белгорода, а потом совершить якобы обмен территориями. Об этом заявил на допросе ФСБ украинский пленный

Цитата:Так и вижуГотовится операция на Курскую областьФСБ ее не видитГру ее не видитВся армия РФ не видит у себя под носом как готовятся войскаА Зеленский лично вызывает какого-то рядового всушника и говорит емуСынку, кароче вы идите туда чтобы потом поменять курск на Донбасс понял?А потом этот всушник попадает в плен и передаёт милым фсбшникам слово в слово что знал об этой операции)))Нет я знал что Z-тники слабы на аналитику и критическое мышлениеНо я не думал что они просто идиоты))