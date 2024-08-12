Отправлено: - 23:35

Skeptic:

Кто там про "агрессию" России против Украины что-то балаболит до сих пор?

Цитата:Я же привел определение ООН агрессии, есть аксиома и есть теорема! Аксиому не нужно доказывать! С этим определением согласилась Россия и она по прежнему согласна, раз находится в составе ООН! Почему тогда про балабольство, зачем? Признайте уже да мы агрессоры, но мы великая держава и плюем на ваши правила! Так в большинстве своем поступали США и если вы действительно великая держава поступайте так же! Пока от величия у вас только ядерное оружие, оставшееся от СССР, остальное только потуги!