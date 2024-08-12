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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 20:47
Там нет местных, все кто жаловался, поуехали. Скептик выразил только сомнение!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 20:48
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 20:48
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 20:50
Так что это никакой не фейк, а попросту прикол украинцев по закрыванию 8ки
Эх зет патриоты, как легко вас развести!
Эх зет патриоты, как легко вас развести!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 20:52
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 20:53
Цитата:
А, все не местные, скептик м какого перепуга наш?
saba:
Скептик выразил только сомнение!
Скептик выразил только сомнение!
А, все не местные, скептик м какого перепуга наш?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 20:58
А шо не наш😱
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 21:00
В любом случае мужчины не плачут, мужчины огорчаются! Кажется так было в фильме Леонида Быкова!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 21:26
Комментарий проходит проверку.
К
(Полноправные пользователи)
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- 23.04.23
- Сообщений:
- 791
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 21:26
Цитата:
saba: А шо не наш😱Да наш, наш. Статейки вон пописывает, "как хорошо бы памятников понаставить и аллейки именами ноунеймов назвать". Ну чисто казахстанец, невооруженным взглядом.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 21:28
Фу а я уж испугался, Скептик хоть он и за Путина, в основе наш!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 23:00
...
Такое даже ЦИПсО про российских военных не сообразило придумать, что укровояка про своих рассказывает...
"План ВСУ заключался в том, чтобы дойти до Курска и Белгорода, а потом совершить якобы обмен территориями.
Об этом заявил на допросе ФСБ украинский пленный (https://t.me/rt_russian/211825). По его словам, руководство Украины назвало операцию по атаке на Курскую область последней надеждой.
Украинский военный признался, что во время их операции вэсэушники занимались мародёрством, а командиры дали жёсткие инструкции относительно мирного населения:
«Мужчинам стрелять в ноги и бросать в погреб или подвал, если с оружием — расстреливать».
Кроме украинцев, в составе бригад ВСУ на этом направлении были англичане, французы и поляки, добавил пленный."
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 23:03
...
И чуть-чуть про "кругом изолированную Россию":
"Более 200 цирковых артистов (https://tass.ru/kultura/21584161) из 17 стран, включая Германию, Францию, Италию, Швейцарию и Румынию, несмотря на санкции, покажут свои лучшие номера в Санкт-Петербурге. Здесь на площадке Цирка Чинизелли уже третий год подряд под эгидой Росгосцирка проводится масштабный фестиваль циркового искусства «Без границ» - он стал альтернативой международному фестивалю в Монте-Карло, организаторы которого отказались принимать российских артистов в связи с СВО.
В результате десятки тысяч россиян посмотрели уже свыше 40 уникальных номеров и трюков мирового уровня. В этом году их ожидают выступления артистов в самых редких цирковых жанрах, в том числе из таких стран, как Вьетнам, Перу, Монголия, Эфиопия и Бразилия, а также яркие шоу из Китая и лучшие номера от именитых российских дрессировщиков, комиков, акробатов и вольтижеров.
За постановочную часть отвечают заслуженные артисты РФ Гия Эрадзе, худрук продюсерского центра «Королевский цирк», и главный режиссер Росгосцирка Елена Петрикова. Главный балетмейстер фестивальных шоу - Егор Дружинин, ведущие - дрессировщик Эдгард Запашный и певица Алиса Вокс. Специально для фестиваля готовят декорации декор-мейкеры олимпийского Сочи, также будет сшито более 100 уникальных костюмов в стиле архитектурного убранства Петербурга."
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 23:19
...
Однако, "новости"!
"Экс-кандидат в президенты США Стайн: На Украине мы устроили прокси-войну, которую можно было избежать, если бы мы просто уважали обещание, которое мы дали Горбачеву, когда Германия вновь объединилась, и мы сказали, что ни на милю не сдвинемся на восток. И всем было известно, если мы сдвинемся на восток, мы осуществим наступление на границу России. Надо отметить, что то, что делает Россия на границе – это то, что мы делали, когда Россия привезла свое вооружение на Кубу. К счастью, наши лидеры поговорили. Сейчас этого не происходит. Они кажутся одержимыми использованием конкуренции, оружия, чтобы показать, что «я сильнее тебя». И сейчас мы поднимаемся по лестнице эскалации и на Украине, и в Израиле."
...
Кто там про "агрессию" России против Украины что-то балаболит до сих пор?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 23:35
Цитата:
Я же привел определение ООН агрессии, есть аксиома и есть теорема! Аксиому не нужно доказывать! С этим определением согласилась Россия и она по прежнему согласна, раз находится в составе ООН! Почему тогда про балабольство, зачем? Признайте уже да мы агрессоры, но мы великая держава и плюем на ваши правила! Так в большинстве своем поступали США и если вы действительно великая держава поступайте так же! Пока от величия у вас только ядерное оружие, оставшееся от СССР, остальное только потуги!
Skeptic:
Кто там про "агрессию" России против Украины что-то балаболит до сих пор?
Кто там про "агрессию" России против Украины что-то балаболит до сих пор?
Я же привел определение ООН агрессии, есть аксиома и есть теорема! Аксиому не нужно доказывать! С этим определением согласилась Россия и она по прежнему согласна, раз находится в составе ООН! Почему тогда про балабольство, зачем? Признайте уже да мы агрессоры, но мы великая держава и плюем на ваши правила! Так в большинстве своем поступали США и если вы действительно великая держава поступайте так же! Пока от величия у вас только ядерное оружие, оставшееся от СССР, остальное только потуги!
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