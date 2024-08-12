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≡ Киоск, незаконно занимающий госземлю, демонтировали в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49841
Киоск, незаконно занимающий госземлю, демонтировали в центре Костаная
Отправлено: 12.08.24 - 22:27
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Сегодня вечером, 12 августа, власти города погрузили киоск, установленный на пр. Аль-Фараби возле Казпочты, в грузовую машину. Оттуда его увезли на специализированную стоянку.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
289
Re: Киоск, незаконно занимающий госземлю, демонтировали в центре...
Отправлено: 12.08.24 - 22:27
#1
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Тех, кто не исполняет законы, должны принудительно подвергаться жесткому наказанию, без всяких предупреждений! Жалостливое гос-во в лице власти, многих особей в обществе совсем разбаловало своим плюрализмом мнений, внедрило безнаказанность за совершенные действия и бездействия, только штрафуя, не изымая имущество!
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