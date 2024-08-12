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≡ Два подростка на скутере попали в ДТП в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49841
Два подростка на скутере попали в ДТП в Костанае
Отправлено: 12.08.24 - 22:17
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Авария произошла в субботу, 10 августа, на пересечении улиц Зои Космодемьянской и Чапаева. Фото с места происшествия, где столкнулись автомобиль Chevrolet и скутер, в редакцию "НГ" прислал читатель.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
289
Re: Два подростка на скутере попали в ДТП в Костанае
Отправлено: 12.08.24 - 22:17
#1
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По другому не будет! Будут теперь сбивать всех безбашенных и бестолковых велосипедистов, скутеристов, мотоциклистов, мопедистов, поскольку они не соблюдают ПДД, а летят навстречу смерти!
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