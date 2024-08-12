Отправлено: - 20:32

стартовом составе «Тобола» на этот матч вышли вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Еркин Тапалов, полузащитники Александр Зуев, Цотне Мосиашвили и Альберт Габараев, и нападающие Ислам Чесноков, Ахмед Эль-Мессауди и Руй Кошта.

Цитата:Повезло, ни фига не могут, а сотнями миллионов получают..