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≡ «Тобол» вернулся в чемпионат Казахстана спустя 40 дней
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49839
«Тобол» вернулся в чемпионат Казахстана спустя 40 дней
Отправлено: 12.08.24 - 20:32
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Начало встречи с «Кызылжаром» сопровождал дождь, отчего темп игры с первых минут был невысоким. Хозяева поля владели небольшой инициативой и на 9-й минуте заработали первый штрафной удар.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40130
Re: «Тобол» вернулся в чемпионат Казахстана спустя 40 дней
Отправлено: 12.08.24 - 20:32
#1
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Цитата:
стартовом составе «Тобола» на этот матч вышли вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович и Еркин Тапалов, полузащитники Александр Зуев, Цотне Мосиашвили и Альберт Габараев, и нападающие Ислам Чесноков, Ахмед Эль-Мессауди и Руй Кошта.


Повезло, ни фига не могут, а сотнями миллионов получают..
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