Отправлено: - 20:15

ACROS:

Ну да- не Пушкин же развязал войнушку с Украиной, а именно Путин с Шойгу потому что НЕ СМОГ или НЕ ЗАХОТЕЛ договариваться с украинской стороной о мире- теперь ПОБЕДОНОСНО и УСПЕШНО, спустя всего лишь ДВА года пресловутой СВО, воюет на СВОЕЙ территории ( кто нибудь скажите ему что Киев в другой стороне- туда -не ходи- туда - ходи, а то нечаяно Москву разбомбит своими сверхНЕТОЧНЫМИ "Калибрами" и "Искандерами").

[Исправлено: Эл-починно, 11.08.2024 - 21:23]

Цитата:Большей ахинеи не слышал. И это от Человека прошедшего партийную школу. Гложут меня сомнения, что Карачун прав. Дело вовсе не в образовании, прослеживается тут национальная составляющая.