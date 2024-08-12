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≡ ФК "Тобол" проиграл дома "Кызылжару"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49839
ФК "Тобол" проиграл дома "Кызылжару"
Отправлено: 12.08.24 - 11:12
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Вчера, 11 августа, состоялся перенесенный матч в рамках 14-го тура футбольной казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Тоболом" и "Кызылжаром". Игра состоялась в Костанае. Первыми счет открыли хозяева.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
65
Re: ФК "Тобол" проиграл дома "Кызылжару"
Отправлено: 12.08.24 - 11:12
#1
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Гауез выиграл Кумара!!! :-) :-) :-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3476
ФК "Тобол" проиграл дома "Кызылжару"
Отправлено: 12.08.24 - 13:10
#2
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На мыло бестолковых ногомячеров! И, таки да, Жумаскалиев может быть и был хорошим футболистом, но как тренер 0!
Поставить тренером Маслёнова. Набрать в команду исключительно местных ребят. Выгнать взашей всех легионеров. Тогда команду можно будет назвать местной.

[Исправлено: юля елиссева, 12.08.2024 - 14:12]
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
106
Re: ФК "Тобол" проиграл дома "Кызылжару"
Отправлено: 12.08.24 - 19:41
#3
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Поскольку ФК "Тобол" сейчас принадлежит Общественному Фонду (среди учредителей в.ч. Жумаскалиев) , а их работу оплачивает по договору Управление культуры и спорта Костанайской области (бюджет)- предлагаю оплату производить по достигнутым результатам , в том числе с государственным аудитом расходования (независимым, а то аудит клуба из года в год проводит купленный частный аудитор, серьёзней надо к этому относится, деньги чай бюджетные..).
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