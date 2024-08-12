Re: ФК "Тобол" проиграл дома "Кызылжару"

Отправлено: - 19:41

Поскольку ФК "Тобол" сейчас принадлежит Общественному Фонду (среди учредителей в.ч. Жумаскалиев) , а их работу оплачивает по договору Управление культуры и спорта Костанайской области (бюджет)- предлагаю оплату производить по достигнутым результатам , в том числе с государственным аудитом расходования (независимым, а то аудит клуба из года в год проводит купленный частный аудитор, серьёзней надо к этому относится, деньги чай бюджетные..).