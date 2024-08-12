НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Расследование дела о хищении 18 млн тенге на детские путевки завершила прокуратура Рудного
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49839
Расследование дела о хищении 18 млн тенге на детские путевки завершила прокуратура Рудного
Отправлено: 12.08.24 - 18:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 2022 и 2023 годы сотрудник КГКП «Детский воспитательно-оздоровительный комплекс» присвоила более 18 млн тенге, полученные от горожан за покупку путевок в детские оздоровительные центры.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1937
Re: Расследование дела о хищении 18 млн тенге на детские путевки...
Отправлено: 12.08.24 - 18:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За 2022 и 2023 годы сотрудник КГКП «Детский воспитательно-оздоровительный комплекс» присвоила более 18 млн тенге, полученные от горожан за покупку путевок в детские оздоровительные центры. Факт присвоения денежных средств в особо крупном размере выявили рудненские прокуроры в ходе проверки деятельности КГКП.

Источник:

а ф.и.о. у этих сотрудников есть? страна должна знать своих героев!
Профайл
N0name
* N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
853
Расследование дела о хищении 18 млн тенге на детские путевки завершила прокуратура Рудного
Отправлено: 12.08.24 - 20:23
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 47
Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов, saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS