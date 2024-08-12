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Расследование дела о хищении 18 млн тенге на детские путевки завершила прокуратура Рудного
Расследование дела о хищении 18 млн тенге на детские путевки завершила прокуратура Рудного
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