Отправлено: - 15:21

- Я не думаю, что есть сейчас такие люди, которые будут строить какие-то здания на территории школы, - ответил аким.

Цитата:А стадион,отжатый у 3-й школы, вернется в ведение учебного заведения?А стадион КИПК с синагогой на борту?