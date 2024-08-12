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≡ "От кого эти заборы?" - Забрать у школ спортплощадки и открыть их для всех желающих предлагает аким Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49838
"От кого эти заборы?" - Забрать у школ спортплощадки и открыть их для всех желающих предлагает аким Костаная
Отправлено: 12.08.24 - 14:59
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- Мы хотим забрать все школьные территории на свой баланс, чтобы помочь школам обустроить все спортивные площадки, - сказал аким. - Но с учетом того, что они будут служить всем жителям близлежащих домов.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
620
Re: "От кого эти заборы?" - Забрать у школ...
Отправлено: 12.08.24 - 14:59
#1
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ну наконец то услышали глас народа власти.
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
907
Re: "От кого эти заборы?" - Забрать у школ...
Отправлено: 12.08.24 - 15:21
#2
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Цитата:
- Я не думаю, что есть сейчас такие люди, которые будут строить какие-то здания на территории школы, - ответил аким.


А стадион,отжатый у 3-й школы, вернется в ведение учебного заведения?
А стадион КИПК с синагогой на борту?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3476
Re: "От кого эти заборы?" - Забрать у школ...
Отправлено: 12.08.24 - 16:31
#3
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У КГУ в районе СХИ отжали целый стадион и построили там мечеть, у 115-й школы отжали территории школьного сада. Возле восьмой школи котежджи воткнули не только на месте теплицы, по на углу Пушкина-Урицкого.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40122
"От кого эти заборы?" - Забрать у школ спортплощадки и открыть их для всех желающих предлагает аким Костаная
Отправлено: 12.08.24 - 18:38
#4
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Наркотам и бомжам само то
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