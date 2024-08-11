Отправлено: - 13:25

111:

Где конкретно об этом написали журналисты НГ? Или ты лично знаком с ней и имел дела интимные?

Цитата:А при чём тут НГ? Займитесь изучением матчасти на досуге. Ваш оппонент подразумевал спортсмена из Нидерландов. Стивен ван де Вельде, ранее в Великобритании отбывал наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Это, конечно, пример для всех прочих спортсменов, спать с 14-летними девочками.