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≡ Олимпиада-2024. Казахстан завершил выступления на Играх четырехлетия с семью медалями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49838
Олимпиада-2024. Казахстан завершил выступления на Играх четырехлетия с семью медалями
Отправлено: 12.08.24 - 16:51
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В дебютном для Олимпиад виде спорта брейкинге казахстанец Амир Закиров завершил выступления в группе «D» на втором месте. Выйдя в четвертьфинал, Закиров в трехраундовом баттле уступил чемпиону мира 2023 года би-бою из США Виктору.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40122
Re: Олимпиада-2024. Казахстан завершил выступления на Играх...
Отправлено: 12.08.24 - 16:51
#1
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Что то не густо.
А где вся таблица, чтоб посмотреть на равные страны, хоть кого то опередили?
Например сравнить с самыми слабыми как Украина, там война, там жесть, на сколько мест мы ее опередили.
Ну равные нам Узбекистан наверно, Киргизия, Таджикистан и Монголия.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
50
Олимпиада-2024. Казахстан завершил выступления на Играх четырехлетия с семью медалями
Отправлено: 12.08.24 - 17:38
#2
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Цитата:
111:
А где вся таблица, чтоб посмотреть на равные страны, хоть кого то опередили?


Узбекистан 13 место
Украина 22 место
Казахстан 43 место

Всего было 200+ команд




[Исправлено: simkst, 12.08.2024 - 18:41]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40122
Олимпиада-2024. Казахстан завершил выступления на Играх четырехлетия с семью медалями
Отправлено: 12.08.24 - 18:09
#3
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Украина 22 место.
Да, до них нам как до Португалии раком.
А США и Китай, жаль не смотрел, это же такой драйв, кто из них первый, но даже если б у Китая была 41 медаль золотушка, то по другому подсчету США заняли бы все равно первое место.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40122
Олимпиада-2024. Казахстан завершил выступления на Играх четырехлетия с семью медалями
Отправлено: 12.08.24 - 18:11
#4
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Казахстан позорник



[Исправлено: 111, 12.08.2024 - 19:12]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40122
Олимпиада-2024. Казахстан завершил выступления на Играх четырехлетия с семью медалями
Отправлено: 12.08.24 - 18:13
#5
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Узбекистан, какая то там Венгрия, Иран, крепче нас казахов



[Исправлено: 111, 12.08.2024 - 19:14]
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