Олимпиада-2024. Казахстан завершил выступления на Играх четырехлетия с семью медалями

Отправлено: - 18:09

Украина 22 место.

Да, до них нам как до Португалии раком.

А США и Китай, жаль не смотрел, это же такой драйв, кто из них первый, но даже если б у Китая была 41 медаль золотушка, то по другому подсчету США заняли бы все равно первое место.