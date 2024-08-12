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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
19
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:50
#10306
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Цитата:
abaika95:

о казахстане рассуждаем под новостями про Казахстан. А здесь есть заголовок новости об Украине ? Вроде обо всём допускается ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15191
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 12:06
#10307
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Цитата:
ТТ:

Вы явно редко заходите. Новости про Россию тут всем более близки. Например у Абайки бизнес в России) спросите почему? Да потому что он знает что кантар-22 был ещё не последний) .

[Исправлено: Vit, 12.08.2024 - 12:11]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 13:31
#10308
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Цитата:
Vit:
Да потому что он знает что кантар-22 был ещё не последний) .

Пока будут во власти, такие не очень умные и профессиональные люди ,как наш министр энергетики скорее всего да, это не последний! Надо же было додуматься заявить мы автогаз изымаем из оборота, кто поставил ГБО демонтируйте! Напомнить с чего Кантар начался? 90 процентов автомобилей на Западе Казахстана на газу, а они там не мы, недаром у нас газ по 84 тенге, а у них по 59
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 13:37
#10309
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Ему невдомёк, что кроме тех, кто хочет сэкономить на своей машине, большинство Газелей, что доставляют продукты и обьемные, но нетяжелые вещи на газу, переведи их на бензин, опять инфляция, опять всё подорожает! Ему главное отчитаться, сказать красивые слова про глубокую переработку газа и трудустойство 1500 человек, а то что миллионы пострадают ему всё равно! Главное он же отчитался перед Боссом.

[Исправлено: saba, 12.08.2024 - 14:40]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 13:43
#10310
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Цитата:
ТТ:
об Украине

Про Украину пишем это рудимент, остатки советского интернационального воспитания, правда воспитывали в одном духе, результаты оказались противоположными!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 14:01
#10311
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Цитата:
Vit:

Я вот так скажу Виталий, это моё мнение личное! Сейчас уже 6 е сутки идут бои в Курской области, что Путин как то обеспокоился ? Там срочники вполне подойдут, присягу давал? Родину защищать клялся? Тогда вперёд! Я говорил, что в зону СВО срочники не пойдут, а тут родная земля! Сейчас сделаем численный перевес раз в 10, разбавим опытными войсками и разобьем врага! Для Путина сейчас главное войти в историю, как Александр Македонский или Александр Невский или Дмитрий Донской, а для этого надо стереть в труху села в Донецкой области,завоевывая всё новые украинские земли!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 14:06
#10312
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В общем пофигу на тёток из Курской области, которые кричат ":ПУТИН ПАМАГИ, МЫ ЖЕ ПОДДЕРЖАЛИ СВО, ДЕНЬГАМИ АРМИЮ ПОДДЕРЖИВАЛИ". Как то так.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 14:10
#10313
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И причем все Гэкают, как настоящие украинцы :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1529
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 14:34
#10314
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Цитата:
saba:

Гэканье, это южнорусский говор.
Я тоже гэкаю. Мои предки из-под Царицына.
Практически все русские жители юго-западной окраины России гэкают.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 15:20
#10315
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Цитата:
Skeptic:
это южнорусский говор.

У нас в армии был парень из Краматорска, почти после каждого слова добавлял нагат, я у него спрашиваю что это такое, он мне , сам не знаю, с детства так привык говорить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 15:22
#10316
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Цитата:
Skeptic:
Практически все русские жители юго-западной окраины России гэкают.

Так же как и украинцы, в моей голове всё переворачивается и две стороны воюют, когда оба гэкают, как так?

[Исправлено: saba, 12.08.2024 - 16:23]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 15:31
#10317
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Цитата:
ТТ:
Слишком высоко,да и грех это, не забывайте.

так не греши тогда
называя меня ставленником верхаЦитата:
ТТ:
И книгу не надо ,кто её читать будет, мне лень.Достаточно простынки.

ну вот и славненько
если тебе книги лень читать то читай простынки
разложи на кровати и читай Цитата:
ТТ:
Или это тоже долго ? ( пока согласуете...)

да вот согласовывал как тебе ответить
в итоге яхве не согласовал и я от себя уже ответил
на свой страх и риск
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 15:35
#10318
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Цитата:
ТТ:
А здесь есть заголовок новости об Украине ? Вроде обо всём допускается ?

ну и к чему ноешь тогда почему мы тут только про украину и войну постоянно пишем?
все же допускается Цитата:
Vit:
Например у Абайки бизнес в России) спросите почему? Да потому что он знает что кантар-22 был ещё не последний)

я жду какой нибудь август или февраль в россии
тогда мой бизнес еще выше в цене взлетит там Цитата:
Skeptic:
Гэканье, это южнорусский говор. Я тоже гэкаю. Мои предки из-под Царицына. Практически все русские жители юго-западной окраины России гэкают.

гэканье это остаточный рудимент от перехода с мовы на русский язык
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5583
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 16:07
#10319
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Цитата:
abaika95:
гэканье это остаточный рудимент от

Строго говоря нет, основа одна ,потом разделились, в русском ,как и в украинском языке полно тюркизмов, в северной русской речи влияние финноугорского наречия. Схожие слова не говорят ни о чем. Просто из южнорусских племен зарождались предки нынешних и украинских и русских народностей живущих рядом! А теперь воюют!

[Исправлено: saba, 12.08.2024 - 17:08]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40115
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 16:57
#10320
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Что тут, косячники нажаловались и смылись?
Как и все эти почти 20 лет.
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