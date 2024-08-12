Re: Олимпиада-2024. Казахстан завершил выступления на Играх...

Отправлено: - 16:51

Что то не густо.

А где вся таблица, чтоб посмотреть на равные страны, хоть кого то опередили?

Например сравнить с самыми слабыми как Украина, там война, там жесть, на сколько мест мы ее опередили.

Ну равные нам Узбекистан наверно, Киргизия, Таджикистан и Монголия.