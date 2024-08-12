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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 19
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:50
Цитата:
о казахстане рассуждаем под новостями про Казахстан. А здесь есть заголовок новости об Украине ? Вроде обо всём допускается ?
abaika95:
о казахстане рассуждаем под новостями про Казахстан. А здесь есть заголовок новости об Украине ? Вроде обо всём допускается ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15191
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 12:06
Цитата:
Вы явно редко заходите. Новости про Россию тут всем более близки. Например у Абайки бизнес в России) спросите почему? Да потому что он знает что кантар-22 был ещё не последний) .
[Исправлено: Vit, 12.08.2024 - 12:11]
ТТ:
Вы явно редко заходите. Новости про Россию тут всем более близки. Например у Абайки бизнес в России) спросите почему? Да потому что он знает что кантар-22 был ещё не последний) .
[Исправлено: Vit, 12.08.2024 - 12:11]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 13:31
Цитата:
Пока будут во власти, такие не очень умные и профессиональные люди ,как наш министр энергетики скорее всего да, это не последний! Надо же было додуматься заявить мы автогаз изымаем из оборота, кто поставил ГБО демонтируйте! Напомнить с чего Кантар начался? 90 процентов автомобилей на Западе Казахстана на газу, а они там не мы, недаром у нас газ по 84 тенге, а у них по 59
Vit:
Да потому что он знает что кантар-22 был ещё не последний) .
Да потому что он знает что кантар-22 был ещё не последний) .
Пока будут во власти, такие не очень умные и профессиональные люди ,как наш министр энергетики скорее всего да, это не последний! Надо же было додуматься заявить мы автогаз изымаем из оборота, кто поставил ГБО демонтируйте! Напомнить с чего Кантар начался? 90 процентов автомобилей на Западе Казахстана на газу, а они там не мы, недаром у нас газ по 84 тенге, а у них по 59
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 13:37
Ему невдомёк, что кроме тех, кто хочет сэкономить на своей машине, большинство Газелей, что доставляют продукты и обьемные, но нетяжелые вещи на газу, переведи их на бензин, опять инфляция, опять всё подорожает! Ему главное отчитаться, сказать красивые слова про глубокую переработку газа и трудустойство 1500 человек, а то что миллионы пострадают ему всё равно! Главное он же отчитался перед Боссом.
[Исправлено: saba, 12.08.2024 - 14:40]
[Исправлено: saba, 12.08.2024 - 14:40]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 13:43
Цитата:
Про Украину пишем это рудимент, остатки советского интернационального воспитания, правда воспитывали в одном духе, результаты оказались противоположными!
ТТ:
об Украине
об Украине
Про Украину пишем это рудимент, остатки советского интернационального воспитания, правда воспитывали в одном духе, результаты оказались противоположными!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 14:01
Цитата:
Я вот так скажу Виталий, это моё мнение личное! Сейчас уже 6 е сутки идут бои в Курской области, что Путин как то обеспокоился ? Там срочники вполне подойдут, присягу давал? Родину защищать клялся? Тогда вперёд! Я говорил, что в зону СВО срочники не пойдут, а тут родная земля! Сейчас сделаем численный перевес раз в 10, разбавим опытными войсками и разобьем врага! Для Путина сейчас главное войти в историю, как Александр Македонский или Александр Невский или Дмитрий Донской, а для этого надо стереть в труху села в Донецкой области,завоевывая всё новые украинские земли!
Vit:
Я вот так скажу Виталий, это моё мнение личное! Сейчас уже 6 е сутки идут бои в Курской области, что Путин как то обеспокоился ? Там срочники вполне подойдут, присягу давал? Родину защищать клялся? Тогда вперёд! Я говорил, что в зону СВО срочники не пойдут, а тут родная земля! Сейчас сделаем численный перевес раз в 10, разбавим опытными войсками и разобьем врага! Для Путина сейчас главное войти в историю, как Александр Македонский или Александр Невский или Дмитрий Донской, а для этого надо стереть в труху села в Донецкой области,завоевывая всё новые украинские земли!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 14:06
В общем пофигу на тёток из Курской области, которые кричат ":ПУТИН ПАМАГИ, МЫ ЖЕ ПОДДЕРЖАЛИ СВО, ДЕНЬГАМИ АРМИЮ ПОДДЕРЖИВАЛИ". Как то так.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 14:10
И причем все Гэкают, как настоящие украинцы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1529
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 14:34
Цитата:
Гэканье, это южнорусский говор.
Я тоже гэкаю. Мои предки из-под Царицына.
Практически все русские жители юго-западной окраины России гэкают.
saba:
Гэканье, это южнорусский говор.
Я тоже гэкаю. Мои предки из-под Царицына.
Практически все русские жители юго-западной окраины России гэкают.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 15:20
Цитата:
У нас в армии был парень из Краматорска, почти после каждого слова добавлял нагат, я у него спрашиваю что это такое, он мне , сам не знаю, с детства так привык говорить.
Skeptic:
это южнорусский говор.
это южнорусский говор.
У нас в армии был парень из Краматорска, почти после каждого слова добавлял нагат, я у него спрашиваю что это такое, он мне , сам не знаю, с детства так привык говорить.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 15:22
Цитата:
Так же как и украинцы, в моей голове всё переворачивается и две стороны воюют, когда оба гэкают, как так?
[Исправлено: saba, 12.08.2024 - 16:23]
Skeptic:
Практически все русские жители юго-западной окраины России гэкают.
Практически все русские жители юго-западной окраины России гэкают.
Так же как и украинцы, в моей голове всё переворачивается и две стороны воюют, когда оба гэкают, как так?
[Исправлено: saba, 12.08.2024 - 16:23]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 15:31
Цитата:
так не греши тогда
называя меня ставленником верхаЦитата:
ну вот и славненько
если тебе книги лень читать то читай простынки
разложи на кровати и читай Цитата:
да вот согласовывал как тебе ответить
в итоге яхве не согласовал и я от себя уже ответил
на свой страх и риск
ТТ:
Слишком высоко,да и грех это, не забывайте.
Слишком высоко,да и грех это, не забывайте.
так не греши тогда
называя меня ставленником верхаЦитата:
ТТ:
И книгу не надо ,кто её читать будет, мне лень.Достаточно простынки.
И книгу не надо ,кто её читать будет, мне лень.Достаточно простынки.
ну вот и славненько
если тебе книги лень читать то читай простынки
разложи на кровати и читай Цитата:
ТТ:
Или это тоже долго ? ( пока согласуете...)
Или это тоже долго ? ( пока согласуете...)
да вот согласовывал как тебе ответить
в итоге яхве не согласовал и я от себя уже ответил
на свой страх и риск
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16549
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 15:35
Цитата:
ну и к чему ноешь тогда почему мы тут только про украину и войну постоянно пишем?
все же допускается Цитата:
я жду какой нибудь август или февраль в россии
тогда мой бизнес еще выше в цене взлетит там Цитата:
гэканье это остаточный рудимент от перехода с мовы на русский язык
ТТ:
А здесь есть заголовок новости об Украине ? Вроде обо всём допускается ?
А здесь есть заголовок новости об Украине ? Вроде обо всём допускается ?
ну и к чему ноешь тогда почему мы тут только про украину и войну постоянно пишем?
все же допускается Цитата:
Vit:
Например у Абайки бизнес в России) спросите почему? Да потому что он знает что кантар-22 был ещё не последний)
Например у Абайки бизнес в России) спросите почему? Да потому что он знает что кантар-22 был ещё не последний)
я жду какой нибудь август или февраль в россии
тогда мой бизнес еще выше в цене взлетит там Цитата:
Skeptic:
Гэканье, это южнорусский говор. Я тоже гэкаю. Мои предки из-под Царицына. Практически все русские жители юго-западной окраины России гэкают.
Гэканье, это южнорусский говор. Я тоже гэкаю. Мои предки из-под Царицына. Практически все русские жители юго-западной окраины России гэкают.
гэканье это остаточный рудимент от перехода с мовы на русский язык
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