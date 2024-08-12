Отправлено: - 13:31

Vit:

Да потому что он знает что кантар-22 был ещё не последний) .

Цитата:Пока будут во власти, такие не очень умные и профессиональные люди ,как наш министр энергетики скорее всего да, это не последний! Надо же было додуматься заявить мы автогаз изымаем из оборота, кто поставил ГБО демонтируйте! Напомнить с чего Кантар начался? 90 процентов автомобилей на Западе Казахстана на газу, а они там не мы, недаром у нас газ по 84 тенге, а у них по 59