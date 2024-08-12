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≡ 250 миллиардов: расходы Назарбаев Интеллектуальных школ проверили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49835
250 миллиардов: расходы Назарбаев Интеллектуальных школ проверили в Казахстане
Отправлено: 12.08.24 - 13:55
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Как следует из аудиторского заключения, механизм финансирования НИШ в целом не обеспечивает прозрачности, подотчетности и целевого характера использования средств. Установлено, что НИШ осуществлялось планирование мероприятий, которые фактически не проводились.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7022
Re: 250 миллиардов: расходы Назарбаев Интеллектуальных школ...
Отправлено: 12.08.24 - 13:55
#1
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Товарищ Смаилов, случаем не бывший премьер?!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5582
Re: 250 миллиардов: расходы Назарбаев Интеллектуальных школ...
Отправлено: 12.08.24 - 14:32
#2
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Цитата:
сайлау курманов:

Он самый, была неудобная женщина забыл её имя , её убрали,поставили его, сейчас идёт накат на Назарбаевское наследие, удобный человек, сказали накопать, пожалуйста!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5582
Re: 250 миллиардов: расходы Назарбаев Интеллектуальных школ...
Отправлено: 12.08.24 - 14:34
#3
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Как неудобно, забыл её фамилию, женщина русская, всей душой за Казахстан, в отличие от этих "Что изволите?"! Откуда они только берутся!
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5582
Re: 250 миллиардов: расходы Назарбаев Интеллектуальных школ...
Отправлено: 12.08.24 - 15:13
#4
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специально погуглил Наталья Годунова!
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