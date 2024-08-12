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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5571
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 10:27
Цитата:
Потому что это не помощь украинцам, это уже помощь россиянам которые хотят там закрепиться и чтобы духом украинским там даже не пахло! Это иезуитство в чистом виде, разбомбить, а потом якобы облагодетельствовать! На Донбассе до войны жило плюс минус 5 миллионов человек, сколько за Россию, сколько за Украину и сколько таких, что лишь бы всё это закончилось?
Заметь я ни разу не высказался против права России в Чечне защищать целостность своей страны, я говорил в сравнении, почему в глазах россиян России можно было в Чечне, а Украине нельзя отстаивать свой суверенитет на Донбассе? Это прямая обязанность любого государства бороться с сепаратизмом!
Vit:
Саба почему? Почему ты считаешь что помочь Украинцам в
Саба почему? Почему ты считаешь что помочь Украинцам в
Потому что это не помощь украинцам, это уже помощь россиянам которые хотят там закрепиться и чтобы духом украинским там даже не пахло! Это иезуитство в чистом виде, разбомбить, а потом якобы облагодетельствовать! На Донбассе до войны жило плюс минус 5 миллионов человек, сколько за Россию, сколько за Украину и сколько таких, что лишь бы всё это закончилось?
Заметь я ни разу не высказался против права России в Чечне защищать целостность своей страны, я говорил в сравнении, почему в глазах россиян России можно было в Чечне, а Украине нельзя отстаивать свой суверенитет на Донбассе? Это прямая обязанность любого государства бороться с сепаратизмом!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 10:28
Цитата:
напомни какая это по счету твоя реинкарнация тут?
5 или уже 6?
тебя в дверь а ты через унитаз сюда лезешь)
N0name:
форумный и по жизни
форумный и по жизни
напомни какая это по счету твоя реинкарнация тут?
5 или уже 6?
тебя в дверь а ты через унитаз сюда лезешь)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 10:30
у россии как известно два союзника
армия и флот
и эти союзники постоянно россию предают и подводят)
революцию 1917 года активно делал флот
развал ссср в 1991 году совершила армия перейдя на сторону ельцина
и вот 2024 год
флот потоплен
армия драпает и сдается
может россии союзников уже других найти надо? буркина-фасо там или гана?
армия и флот
и эти союзники постоянно россию предают и подводят)
революцию 1917 года активно делал флот
развал ссср в 1991 году совершила армия перейдя на сторону ельцина
и вот 2024 год
флот потоплен
армия драпает и сдается
может россии союзников уже других найти надо? буркина-фасо там или гана?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15190
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 10:41
Цитата:
abaika95:А кто наш союзник на ваш взгляд?
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 19
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 10:53
Раз в неделю зайду сюда,и всё одно и то же, обсуждают войну на Украине. Вот хотелось бы о Казахстане побольше. Например,что всё-таки было в январе 2022 у нас,когда невозможно было деньги снять, банки позакрывались,я шла по опустевшим улицам,по телевизору показывали мародёров и другие страшные вещи, что захватили аэропорты ( кто ? ). Объясните,поставленный сюда свыше Абай,разложите по полочкам,как вы умеете. А самое главное, что сделать,чтоб больше такое не повторилось !!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:36
Цитата:
так ты от туда никогда не вылазишь, канализация твое место жительства - чепуха
[Исправлено: N0name, 12.08.2024 - 12:38]
abaika95:
тебя в дверь а ты через унитаз
тебя в дверь а ты через унитаз
так ты от туда никогда не вылазишь, канализация твое место жительства - чепуха
[Исправлено: N0name, 12.08.2024 - 12:38]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:37
Цитата:
наш это чей? ты же россиянин вроде как)
Цитата:
а где ее еще обсуждать как не во флуде раз новостей о ней нет на сайте? Цитата:
о казахстане рассуждаем под новостями про казахстан Цитата:
меня еще никто не обзывал пророком поставленным сюда богом яхве)
пора видимо за книгу о январе садится
раз народ вот просит разъяснения)
Vit:
А кто наш союзник на ваш взгляд?
А кто наш союзник на ваш взгляд?
наш это чей? ты же россиянин вроде как)
Цитата:
ТТ:
Раз в неделю зайду сюда,и всё одно и то же, обсуждают войну на Украине.
Раз в неделю зайду сюда,и всё одно и то же, обсуждают войну на Украине.
а где ее еще обсуждать как не во флуде раз новостей о ней нет на сайте? Цитата:
ТТ:
. Вот хотелось бы о Казахстане побольше.
. Вот хотелось бы о Казахстане побольше.
о казахстане рассуждаем под новостями про казахстан Цитата:
ТТ:
Объясните,поставленный сюда свыше Абай,разложите по полочкам,как вы умеете.
Объясните,поставленный сюда свыше Абай,разложите по полочкам,как вы умеете.
меня еще никто не обзывал пророком поставленным сюда богом яхве)
пора видимо за книгу о январе садится
раз народ вот просит разъяснения)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:38
Цитата:
а зачем ты из канализации к нам тогда лезешь? непонятно
N0name:
так ты от туда никогда не вылазишь, канализация твое место жительства
так ты от туда никогда не вылазишь, канализация твое место жительства
а зачем ты из канализации к нам тогда лезешь? непонятно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:39
Цитата:
не отвлекайся слитый
abaika95:
не отвлекайся слитый
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:41
Цитата:
к вам ? ты попутал чепуха))) не надо раскрывать секреты твоего места жительства
abaika95:
а зачем ты из канализации к нам тогда лезешь? непонятно
а зачем ты из канализации к нам тогда лезешь? непонятно
к вам ? ты попутал чепуха))) не надо раскрывать секреты твоего места жительства
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:41
Цитата:
"к вам" дно ТЫ днищенское))))
abaika95:
к нам
к нам
"к вам" дно ТЫ днищенское))))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:43
Цитата:
долго думаешь отсталый))) уровень iq не позволяет ответить?
abaika95:
долго думаешь отсталый))) уровень iq не позволяет ответить?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:44
Цитата:
и никто не обззовет, потому что по факту ты лох )))
abaika95:
меня еще никто не обзывал пророком
меня еще никто не обзывал пророком
и никто не обззовет, потому что по факту ты лох )))
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 19
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:44
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:46
Цитата:
сделай так и спрыгни с крыши))))
abaika95:
сделай так и спрыгни с крыши))))
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