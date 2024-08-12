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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5571
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 10:27
#10291
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Цитата:
Vit:
Саба почему? Почему ты считаешь что помочь Украинцам в

Потому что это не помощь украинцам, это уже помощь россиянам которые хотят там закрепиться и чтобы духом украинским там даже не пахло! Это иезуитство в чистом виде, разбомбить, а потом якобы облагодетельствовать! На Донбассе до войны жило плюс минус 5 миллионов человек, сколько за Россию, сколько за Украину и сколько таких, что лишь бы всё это закончилось?
Заметь я ни разу не высказался против права России в Чечне защищать целостность своей страны, я говорил в сравнении, почему в глазах россиян России можно было в Чечне, а Украине нельзя отстаивать свой суверенитет на Донбассе? Это прямая обязанность любого государства бороться с сепаратизмом!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 10:28
#10292
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Цитата:
N0name:
форумный и по жизни

напомни какая это по счету твоя реинкарнация тут?
5 или уже 6?
тебя в дверь а ты через унитаз сюда лезешь)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 10:30
#10293
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у россии как известно два союзника

армия и флот

и эти союзники постоянно россию предают и подводят)

революцию 1917 года активно делал флот
развал ссср в 1991 году совершила армия перейдя на сторону ельцина
и вот 2024 год
флот потоплен
армия драпает и сдается
может россии союзников уже других найти надо? буркина-фасо там или гана?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15190
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 10:41
#10294
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Цитата:
abaika95:
А кто наш союзник на ваш взгляд?
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Т
* ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
19
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 10:53
#10295
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Раз в неделю зайду сюда,и всё одно и то же, обсуждают войну на Украине. Вот хотелось бы о Казахстане побольше. Например,что всё-таки было в январе 2022 у нас,когда невозможно было деньги снять, банки позакрывались,я шла по опустевшим улицам,по телевизору показывали мародёров и другие страшные вещи, что захватили аэропорты ( кто ? ). Объясните,поставленный сюда свыше Абай,разложите по полочкам,как вы умеете. А самое главное, что сделать,чтоб больше такое не повторилось !!!
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N0name
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
841
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:36
#10296
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Цитата:
abaika95:
тебя в дверь а ты через унитаз

так ты от туда никогда не вылазишь, канализация твое место жительства - чепуха:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: N0name, 12.08.2024 - 12:38]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:37
#10297
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Цитата:
Vit:
А кто наш союзник на ваш взгляд?

наш это чей? ты же россиянин вроде как)
Цитата:
ТТ:
Раз в неделю зайду сюда,и всё одно и то же, обсуждают войну на Украине.

а где ее еще обсуждать как не во флуде раз новостей о ней нет на сайте? Цитата:
ТТ:
. Вот хотелось бы о Казахстане побольше.

о казахстане рассуждаем под новостями про казахстан Цитата:
ТТ:
Объясните,поставленный сюда свыше Абай,разложите по полочкам,как вы умеете.

меня еще никто не обзывал пророком поставленным сюда богом яхве)
пора видимо за книгу о январе садится
раз народ вот просит разъяснения)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:38
#10298
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Цитата:
N0name:
так ты от туда никогда не вылазишь, канализация твое место жительства

а зачем ты из канализации к нам тогда лезешь? непонятно
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N0name
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
841
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:39
#10299
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Цитата:
abaika95:

не отвлекайся слитый :lol: :lol:
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N0name
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
841
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:41
#10300
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Цитата:
abaika95:
а зачем ты из канализации к нам тогда лезешь? непонятно

к вам ? ты попутал чепуха))) не надо раскрывать секреты твоего места жительства
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N0name
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
841
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:41
#10301
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Цитата:
abaika95:
к нам

"к вам" дно ТЫ днищенское))))
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N0name
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
841
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:43
#10302
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Цитата:
abaika95:

долго думаешь отсталый))) уровень iq не позволяет ответить? :lol: :lol: :lol: :lol:
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N0name
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
841
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:44
#10303
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Цитата:
abaika95:
меня еще никто не обзывал пророком

и никто не обззовет, потому что по факту ты лох :lol: )))
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Т
* ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
19
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:44
#10304
Комментарий проходит проверку.
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N0name
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
841
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 11:46
#10305
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Цитата:
abaika95:


сделай так и спрыгни с крыши))))
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