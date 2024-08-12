Отправлено: - 11:37

Vit:

А кто наш союзник на ваш взгляд?

ТТ:

Раз в неделю зайду сюда,и всё одно и то же, обсуждают войну на Украине.

ТТ:

. Вот хотелось бы о Казахстане побольше.

ТТ:

Объясните,поставленный сюда свыше Абай,разложите по полочкам,как вы умеете.

Цитата:наш это чей? ты же россиянин вроде как)Цитата:а где ее еще обсуждать как не во флуде раз новостей о ней нет на сайте? Цитата:о казахстане рассуждаем под новостями про казахстан Цитата:меня еще никто не обзывал пророком поставленным сюда богом яхве)пора видимо за книгу о январе садитсяраз народ вот просит разъяснения)