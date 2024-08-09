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≡ FlyArystan накажут за недопуск 12-летней девочки на борт
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49830
FlyArystan накажут за недопуск 12-летней девочки на борт
Отправлено: 09.08.24 - 15:30
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Комитет гражданской авиации проведёт тщательную проверку в отношении авиакомпании и привлечёт FlyArystan к административной ответственности за недопуск 12-летней пассажирки на рейс в аэропорту Астаны.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1466
Re: FlyArystan накажут за недопуск 12-летней девочки на борт
Отправлено: 09.08.24 - 15:30
#1
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Когда уже разнесут этих беспредельщиков! Что хотят то творят эти флаи и арыстаны! Представляю в Германии бы так унижали людей! Чья это компания? Небось назарбай и К?
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d
* dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
991
Re: FlyArystan накажут за недопуск 12-летней девочки на борт
Отправлено: 09.08.24 - 17:38
#2
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А что за сопровождающий такой, что одну сестру взял, а другую оставил?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3474
FlyArystan накажут за недопуск 12-летней девочки на борт
Отправлено: 09.08.24 - 17:44
#3
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Цитата:
dandiv:
А что за сопровождающий такой,

сопровождающему сказали, что девочка уже в самолете, он зашел проверить и потом его уже не выпустили. Читайте новоч\сти
Профайл
d
* dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
991
Re: FlyArystan накажут за недопуск 12-летней девочки на борт
Отправлено: 12.08.24 - 09:16
#4
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Цитата:
Читайте новочсти
А я по ссылке не переходил ;-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1974
FlyArystan накажут за недопуск 12-летней девочки на борт
Отправлено: 12.08.24 - 09:23
#5
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Цитата:
dandiv:

Так у вас получается, как в старом фильме. "Кто свидетель? "-" Я! А что случилось? "
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