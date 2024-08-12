НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 686 из 686«1...684685686
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 00:02
#10276
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
ты победитель во лжи.

---Ну первое место у тебя , с большим отрывом !!! :-x
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 00:11
#10277
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
1812 год регулярная армия России не готова в итоге французы доходят до Москвы

----А вы не подскажете , откуда во Франции бистро появились !???
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 00:15
#10278
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Армия России Чем дальше тем смешнее

-----Зачем вы так ??? Там у одного чела племяш ???
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 00:18
#10279
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
1941 год регулярная армия СССР не готова немцы доходят до Москвы

----И где 9 мая 1945 года ???
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 06:48
#10280
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
но то что города восстанавливаются это факт.

Ага специально разрушили, чтобы обновить дома, я понял это была истинная цель СВО. Пожалели бедненьких в старых домах живут!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 06:56
#10281
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Культура

Вы же восхищаетесь Нурбанчиком, видимо, заразное!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 07:01
#10282
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Не вижу смысла дискутировать с неадекватным человеко, зачем, у него же всё на уровне детсада! Уря, уря мы Великие!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 07:04
#10283
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Виталию скажу, работая там автоматом становишься соучастником вторжения, я не думаю что твой брат, который в Киеве одобрит, тот что в Москве конечно по плечу похлопает, впрочем выбор твой!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 07:10
#10284
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes)
Так это у немцев называлось, кроме тылового обеспечения и отправки пленных в Германию в концлагеря занимались восстановлением жилья на оккупированных территориях, надеялись остаться жить там.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 08:15
#10285
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Это боевики, сепаратисты такие как Шамиль Басаев, Амир ибн аль-Хаттаб и др. хотели править республикой, на чеченский народ им наплевать было.

Не вижу принципиального отличия от Плотникова, Моторолы и Пушилина, разве что вероисповеданием и разным подходом для оправдания своих преступлений! Вы видите и слышите одну часть народа Донбасса, а как же те ,кто рассеяны по всему белому свету, один даже до Дубая добрался, рассказывал про народную милицию ДНР, погуглите, всё есть в открытом доступе!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 08:55
#10286
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересная новость. Мне этот блогер кого то напоминает)

хм
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5568
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 09:35
#10287
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В РПЦ, допустили освящение ядерного оружия, потому что оно гарант мира! Как такое возможно?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15189
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 09:47
#10288
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Саба почему? Почему ты считаешь что помочь Украинцам в строительстве школ и домов это плохо. Жить там будут местные, врятли приедут с России.
Щас там не хватает мужских рук. Кому то забор поправить, сарай отремонтировать, велосипед, автомобиль поставить на ход.

Я морально чистый перед украинцами, мои племяши на самолетах не бомбили людей не стреляли в них.
Хотя Наша страна не поощряет наемничество но волонтёрство вроде не запрещает? Хотя этот юридический момент надо уточнить конечно.
Профайл
Страница 686 из 686«1...684685686
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS