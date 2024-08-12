Отправлено: - 08:15

Нурбанчик:

Это боевики, сепаратисты такие как Шамиль Басаев, Амир ибн аль-Хаттаб и др. хотели править республикой, на чеченский народ им наплевать было.

Цитата:Не вижу принципиального отличия от Плотникова, Моторолы и Пушилина, разве что вероисповеданием и разным подходом для оправдания своих преступлений! Вы видите и слышите одну часть народа Донбасса, а как же те ,кто рассеяны по всему белому свету, один даже до Дубая добрался, рассказывал про народную милицию ДНР, погуглите, всё есть в открытом доступе!