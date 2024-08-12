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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 00:02
Цитата:
---Ну первое место у тебя , с большим отрывом !!!
111:
ты победитель во лжи.
ты победитель во лжи.
---Ну первое место у тебя , с большим отрывом !!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 00:11
Цитата:
----А вы не подскажете , откуда во Франции бистро появились !???
abaika95:
1812 год регулярная армия России не готова в итоге французы доходят до Москвы
1812 год регулярная армия России не готова в итоге французы доходят до Москвы
----А вы не подскажете , откуда во Франции бистро появились !???
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 00:15
Цитата:
-----Зачем вы так ??? Там у одного чела племяш ???
abaika95:
Армия России Чем дальше тем смешнее
Армия России Чем дальше тем смешнее
-----Зачем вы так ??? Там у одного чела племяш ???
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 00:18
Цитата:
----И где 9 мая 1945 года ???
abaika95:
1941 год регулярная армия СССР не готова немцы доходят до Москвы
1941 год регулярная армия СССР не готова немцы доходят до Москвы
----И где 9 мая 1945 года ???
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 06:48
Цитата:
Ага специально разрушили, чтобы обновить дома, я понял это была истинная цель СВО. Пожалели бедненьких в старых домах живут!
Нурбанчик:
но то что города восстанавливаются это факт.
но то что города восстанавливаются это факт.
Ага специально разрушили, чтобы обновить дома, я понял это была истинная цель СВО. Пожалели бедненьких в старых домах живут!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 06:56
Цитата:
Вы же восхищаетесь Нурбанчиком, видимо, заразное!
Гога:
Культура
Культура
Вы же восхищаетесь Нурбанчиком, видимо, заразное!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 07:01
Цитата:
Не вижу смысла дискутировать с неадекватным человеко, зачем, у него же всё на уровне детсада! Уря, уря мы Великие!
abaika95:
Не вижу смысла дискутировать с неадекватным человеко, зачем, у него же всё на уровне детсада! Уря, уря мы Великие!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 07:04
А Виталию скажу, работая там автоматом становишься соучастником вторжения, я не думаю что твой брат, который в Киеве одобрит, тот что в Москве конечно по плечу похлопает, впрочем выбор твой!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 07:10
Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes)
Так это у немцев называлось, кроме тылового обеспечения и отправки пленных в Германию в концлагеря занимались восстановлением жилья на оккупированных территориях, надеялись остаться жить там.
Так это у немцев называлось, кроме тылового обеспечения и отправки пленных в Германию в концлагеря занимались восстановлением жилья на оккупированных территориях, надеялись остаться жить там.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 08:15
Цитата:
Не вижу принципиального отличия от Плотникова, Моторолы и Пушилина, разве что вероисповеданием и разным подходом для оправдания своих преступлений! Вы видите и слышите одну часть народа Донбасса, а как же те ,кто рассеяны по всему белому свету, один даже до Дубая добрался, рассказывал про народную милицию ДНР, погуглите, всё есть в открытом доступе!
Нурбанчик:
Это боевики, сепаратисты такие как Шамиль Басаев, Амир ибн аль-Хаттаб и др. хотели править республикой, на чеченский народ им наплевать было.
Это боевики, сепаратисты такие как Шамиль Басаев, Амир ибн аль-Хаттаб и др. хотели править республикой, на чеченский народ им наплевать было.
Не вижу принципиального отличия от Плотникова, Моторолы и Пушилина, разве что вероисповеданием и разным подходом для оправдания своих преступлений! Вы видите и слышите одну часть народа Донбасса, а как же те ,кто рассеяны по всему белому свету, один даже до Дубая добрался, рассказывал про народную милицию ДНР, погуглите, всё есть в открытом доступе!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 09:35
В РПЦ, допустили освящение ядерного оружия, потому что оно гарант мира! Как такое возможно?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 09:47
Цитата:
Щас там не хватает мужских рук. Кому то забор поправить, сарай отремонтировать, велосипед, автомобиль поставить на ход.
Я морально чистый перед украинцами, мои племяши на самолетах не бомбили людей не стреляли в них.
Хотя Наша страна не поощряет наемничество но волонтёрство вроде не запрещает? Хотя этот юридический момент надо уточнить конечно.
saba:Саба почему? Почему ты считаешь что помочь Украинцам в строительстве школ и домов это плохо. Жить там будут местные, врятли приедут с России.
Щас там не хватает мужских рук. Кому то забор поправить, сарай отремонтировать, велосипед, автомобиль поставить на ход.
Я морально чистый перед украинцами, мои племяши на самолетах не бомбили людей не стреляли в них.
Хотя Наша страна не поощряет наемничество но волонтёрство вроде не запрещает? Хотя этот юридический момент надо уточнить конечно.
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