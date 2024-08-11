Отправлено: - 23:04

Дантист:

Новая дорога в

[Исправлено: ACROS, 12.08.2024 - 09:02]

Цитата:Часто возвращаюсь с города домой в тёмное время суток и тоже замечал что: половина фонарей по новой, суперсовременной и наверное единственной такой в области отрезку автотрассы с г.Рудного и до р.Айет - включена; другая половина - не включена.Вопрос главному эксплуатационнику из Казах жолдары г.Горвату - это так задумано, или элементарно- денег на освещение нет или ещё полностью не ввели в эксплуатацию или как обычно: - украли деньги??Цитата://что город наконец-то начинает использовать инновационные технологии, а именно – устанавливать проекционные пешеходные переходы, которые обеспечивают безопасность на дорогах//Я как то писал : - что самый БЕЗОПАСНЫЙ и самый ЭФФЕКТИВНЫЙ пешеходный переход - это освещаемый ночью сам переход с ДВУХ сторон обычными дешёвыми китайскими фонарями приобретённых по стандартному гос.закупу, и особенно отрезок тротуара откуда начинает своё движение пешеход, ибо самое главное для водителя ночью- это увидеть начало движение пешехода ещё с, желательно ОСВЕЩАЕМОГО, тротуара ( любой водитель боковым, перефирийным зрением автоматически и привычно КОНТРОЛИРУЕТ правую и левую сторону движения и при освещении именно тротуара он по любому увидит начинающего движение пешехода и что особенно важно именно в дождь). Ночью, пешеходы как сайгаки - резко, на полном ходу, выныривают из неосвещённой темноты на мостовую и не обращая внимания на твоё авто, пересекают проезжую часть будучи уверенные на 100% что они тут главные, хотя норма ПДД гласит: - "...ДОЛЖЕН убедиться в отсутствии приближающего транспорта слева и только тогда начинать движение....".А, все эти планируемые инновационные проекционные пешеходные переходы и как правило НЕРАБОТАЮЩИЕ в будущем - это элементарный очередной способ для чиновников, УКРАСТЬ денег с бюджета.