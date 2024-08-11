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Александр ОЛЕЙНИК: Пролить свет на пешеходные переходы
Александр ОЛЕЙНИК: Пролить свет на пешеходные переходы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49830
Александр ОЛЕЙНИК: Пролить свет на пешеходные переходы
Отправлено: 11.08.24 - 18:06
Речь не столько о проекционных переходах, сколько об освещении переходов вообще и этого конкретного перехода напротив акимата в частности. Уж напротив акимата, как говорится, сам бог велел сделать освещение. Но нет.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 40111
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Пролить свет на пешеходные переходы
Отправлено: 11.08.24 - 18:06
Сейчас не знаю, а парк аттракционов до сих пор темный, где вывозили раньше бомжей для отбора хат, и насиловали девчонок?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1272
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Пролить свет на пешеходные переходы
Отправлено: 11.08.24 - 21:44
Новая дорога в сторону Лисаковска и развязка тоже темные, хотя фонари стоят. Экономят наверное на безопасности.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6364
Александр ОЛЕЙНИК: Пролить свет на пешеходные переходы
Отправлено: 11.08.24 - 23:04
Цитата:
Часто возвращаюсь с города домой в тёмное время суток и тоже замечал что: половина фонарей по новой, суперсовременной и наверное единственной такой в области отрезку автотрассы с г.Рудного и до р.Айет - включена; другая половина - не включена.
Вопрос главному эксплуатационнику из Казах жолдары г.Горвату - это так задумано, или элементарно- денег на освещение нет или ещё полностью не ввели в эксплуатацию или как обычно: - украли деньги??
Цитата://что город наконец-то начинает использовать инновационные технологии, а именно – устанавливать проекционные пешеходные переходы, которые обеспечивают безопасность на дорогах//
Я как то писал : - что самый БЕЗОПАСНЫЙ и самый ЭФФЕКТИВНЫЙ пешеходный переход - это освещаемый ночью сам переход с ДВУХ сторон обычными дешёвыми китайскими фонарями приобретённых по стандартному гос.закупу, и особенно отрезок тротуара откуда начинает своё движение пешеход, ибо самое главное для водителя ночью- это увидеть начало движение пешехода ещё с, желательно ОСВЕЩАЕМОГО, тротуара ( любой водитель боковым, перефирийным зрением автоматически и привычно КОНТРОЛИРУЕТ правую и левую сторону движения и при освещении именно тротуара он по любому увидит начинающего движение пешехода и что особенно важно именно в дождь). Ночью, пешеходы как сайгаки - резко, на полном ходу, выныривают из неосвещённой темноты на мостовую и не обращая внимания на твоё авто, пересекают проезжую часть будучи уверенные на 100% что они тут главные, хотя норма ПДД гласит: - "...ДОЛЖЕН убедиться в отсутствии приближающего транспорта слева и только тогда начинать движение....".
А, все эти планируемые инновационные проекционные пешеходные переходы и как правило НЕРАБОТАЮЩИЕ в будущем - это элементарный очередной способ для чиновников, УКРАСТЬ денег с бюджета.
[Исправлено: ACROS, 12.08.2024 - 09:02]
Дантист:
Новая дорога в
Новая дорога в
Часто возвращаюсь с города домой в тёмное время суток и тоже замечал что: половина фонарей по новой, суперсовременной и наверное единственной такой в области отрезку автотрассы с г.Рудного и до р.Айет - включена; другая половина - не включена.
Вопрос главному эксплуатационнику из Казах жолдары г.Горвату - это так задумано, или элементарно- денег на освещение нет или ещё полностью не ввели в эксплуатацию или как обычно: - украли деньги??
Цитата://что город наконец-то начинает использовать инновационные технологии, а именно – устанавливать проекционные пешеходные переходы, которые обеспечивают безопасность на дорогах//
Я как то писал : - что самый БЕЗОПАСНЫЙ и самый ЭФФЕКТИВНЫЙ пешеходный переход - это освещаемый ночью сам переход с ДВУХ сторон обычными дешёвыми китайскими фонарями приобретённых по стандартному гос.закупу, и особенно отрезок тротуара откуда начинает своё движение пешеход, ибо самое главное для водителя ночью- это увидеть начало движение пешехода ещё с, желательно ОСВЕЩАЕМОГО, тротуара ( любой водитель боковым, перефирийным зрением автоматически и привычно КОНТРОЛИРУЕТ правую и левую сторону движения и при освещении именно тротуара он по любому увидит начинающего движение пешехода и что особенно важно именно в дождь). Ночью, пешеходы как сайгаки - резко, на полном ходу, выныривают из неосвещённой темноты на мостовую и не обращая внимания на твоё авто, пересекают проезжую часть будучи уверенные на 100% что они тут главные, хотя норма ПДД гласит: - "...ДОЛЖЕН убедиться в отсутствии приближающего транспорта слева и только тогда начинать движение....".
А, все эти планируемые инновационные проекционные пешеходные переходы и как правило НЕРАБОТАЮЩИЕ в будущем - это элементарный очередной способ для чиновников, УКРАСТЬ денег с бюджета.
[Исправлено: ACROS, 12.08.2024 - 09:02]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1476
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Пролить свет на пешеходные переходы
Отправлено: 12.08.24 - 00:16
....что в Рудном,что в областном центре,что в области,да и во всей стране почему то если что делается то делается всё по рукопопски,начнём с брущатки,асфальта,освешения.
...в набережную сколько денег вбухали она рушится каждый год требует ремонта,про ремонт труб не хочу и говорить это заезжая тема район Аэропорта ещё люди не жили а трубы трубуют ремонта когда этому всему будет конец?строим не качествено,что строим не обслуживаем и всё это приходит в негодность и приходится всё переделовать честно говоря всё это задолбало...
...в набережную сколько денег вбухали она рушится каждый год требует ремонта,про ремонт труб не хочу и говорить это заезжая тема район Аэропорта ещё люди не жили а трубы трубуют ремонта когда этому всему будет конец?строим не качествено,что строим не обслуживаем и всё это приходит в негодность и приходится всё переделовать честно говоря всё это задолбало...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5568
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Пролить свет на пешеходные переходы
Отправлено: 12.08.24 - 08:08
Цитата:
Есть светильники, специальные для пешеходных переходов, светят направленным светом, лучше желтым, я уже писал здесь об особенностях человеческого зрения!
ACROS:
проекционные пешеходные переходы, которые обеспечивают безопасность на дорогах//
проекционные пешеходные переходы, которые обеспечивают безопасность на дорогах//
Есть светильники, специальные для пешеходных переходов, светят направленным светом, лучше желтым, я уже писал здесь об особенностях человеческого зрения!
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