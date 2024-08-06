Re: Двор Назарбаевской Интеллектуальной школы сделать доступным

Отправлено: - 12:42

все школы и пришкольные дворы обнесены заборами. Глупость неимоверная. Спортивные снаряды, баскетбольные и минифутбольные площадки вечерами недоступны для тех же учеников. Тусуются во дворах, у подьездов. А спортплощадки простаивают. Программа по антитеррору тут ну никак не клеится. Здания школ закрыты, территория пустая- вот благодать. Акима в этом вопросе поддерживаю