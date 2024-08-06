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≡ Двор Назарбаевской Интеллектуальной школы сделать доступным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49830
Двор Назарбаевской Интеллектуальной школы сделать доступным
Отправлено: 06.08.24 - 12:42
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Аким города Марат Жундубаев на аппаратном совещаний сказал, что школьные дворы необходимо сделать открытыми для населения города. И в качестве примера привел двор физико-математической школа, где все желающие могут бегать, играть в футбол, заниматься на тренажерах.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
619
Re: Двор Назарбаевской Интеллектуальной школы сделать доступным
Отправлено: 06.08.24 - 12:42
#1
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все школы и пришкольные дворы обнесены заборами. Глупость неимоверная. Спортивные снаряды, баскетбольные и минифутбольные площадки вечерами недоступны для тех же учеников. Тусуются во дворах, у подьездов. А спортплощадки простаивают. Программа по антитеррору тут ну никак не клеится. Здания школ закрыты, территория пустая- вот благодать. Акима в этом вопросе поддерживаю
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v
§ vofkakst
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
904
Двор Назарбаевской Интеллектуальной школы сделать доступным
Отправлено: 06.08.24 - 12:51
#2
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Закрыта спортплощадка, но открыта пивнуха рядом. Планы на вечер у здоровой нации рождаются сами собой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40111
Re: Двор Назарбаевской Интеллектуальной школы сделать доступным
Отправлено: 06.08.24 - 16:12
#3
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Но с другой стороны халяву ломать будут те же торчки школьники, колотьмя там по вечерам, пить пиво, потом пинать и ломать
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
160
Re: Двор Назарбаевской Интеллектуальной школы сделать доступным
Отправлено: 08.08.24 - 08:25
#4
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А только ли Назарбаевскую открыть нужно? Педколледж- огромная территория, асфальтированная, во все времена мамаши с колясками гуляли- благо скамеечки есть, тенечек, дети запускали змеев, учились ездить на велосипедах... Сейчас отгородились- и пустошь... Летом даже студентов нет...
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
936
Re: Двор Назарбаевской Интеллектуальной школы сделать доступным
Отправлено: 10.08.24 - 21:15
#5
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Согласен
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10813
Re: Двор Назарбаевской Интеллектуальной школы сделать доступным
Отправлено: 11.08.24 - 22:50
#6
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Цитата:
111:
пить пиво, потом пинать и ломать

----По себе обо всех не суди :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40111
Двор Назарбаевской Интеллектуальной школы сделать доступным
Отправлено: 12.08.24 - 01:48
#7
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Мда уж




[Исправлено: 111, 12.08.2024 - 02:49]
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