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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:19
Цитата:
Это мечта твоя? Бабушка мужчина?))
Цитата:
Впервые ядерную страну умудрились атаковать и оттяпать часть территории))
Смехота Цитата:
А ты не сливайся
Я тебя ещё не смывал пока)
Лежи воняй
N0name:
если бы ты был моей бабушкой, то вряд ли бы дожил до пенсии)))
если бы ты был моей бабушкой, то вряд ли бы дожил до пенсии)))
Это мечта твоя? Бабушка мужчина?))
Цитата:
111:
Впервые ее кто то завоевал, часть хотя бы, хотя они отметили, что это временно, украинцы.
Впервые ее кто то завоевал, часть хотя бы, хотя они отметили, что это временно, украинцы.
Впервые ядерную страну умудрились атаковать и оттяпать часть территории))
Смехота Цитата:
N0name:
когда слился на первой минуте
когда слился на первой минуте
А ты не сливайся
Я тебя ещё не смывал пока)
Лежи воняй
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:20
Цитата:
Да молодняка набрали
Теперь мамашки вой подымают в тылу
Освободите деток! Ведь они срочники они не должны воевать!! Они просто в пионер лагерь поехали))
Армия России
Чем дальше тем смешнее
111:
Зато много попалось на обмен
Зато много попалось на обмен
Да молодняка набрали
Теперь мамашки вой подымают в тылу
Освободите деток! Ведь они срочники они не должны воевать!! Они просто в пионер лагерь поехали))
Армия России
Чем дальше тем смешнее
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:24
Цитата:
это ты хотел ей стать
abaika95:
Это мечта твоя? Бабушка мужчина?))
Это мечта твоя? Бабушка мужчина?))
это ты хотел ей стать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:25
Цитата:
выйди на улицу, чтобы не вонять )))
abaika95:
Лежи воняй
Лежи воняй
выйди на улицу, чтобы не вонять )))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:25
1612 год регулярная Армия России не готова
В итоге поляки доходят до Москвы а Россия почти разваливается
1812 год регулярная армия России не готова в итоге французы доходят до Москвы
1917 год регулярная армия России не готова и немцы доходят до Петрограда а империя разваливается
1941 год регулярная армия СССР не готова немцы доходят до Москвы
1991 год регулярная армия СССР не готова в итоге СССР разваливается
2024 год регулярная армия России не готова...
Нахрена России вообще регулярная армия?
Она всегда не готова ни к чему)
В итоге поляки доходят до Москвы а Россия почти разваливается
1812 год регулярная армия России не готова в итоге французы доходят до Москвы
1917 год регулярная армия России не готова и немцы доходят до Петрограда а империя разваливается
1941 год регулярная армия СССР не готова немцы доходят до Москвы
1991 год регулярная армия СССР не готова в итоге СССР разваливается
2024 год регулярная армия России не готова...
Нахрена России вообще регулярная армия?
Она всегда не готова ни к чему)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:26
Цитата:
да ей фросе форумной))
N0name:
это ты хотел ей стать
это ты хотел ей стать
да ей фросе форумной))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:27
Цитата:
[Исправлено: N0name, 12.08.2024 - 00:28]
abaika95:
[Исправлено: N0name, 12.08.2024 - 00:28]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:27
Цитата:
Где? Покажи?
Цитата:
Погремуха как всегда
Не вывозит осмысленный наброс
И скатывается в детское путинское
"Ты сам такой!!"
N0name:
это ты хотел ей стать
это ты хотел ей стать
Где? Покажи?
Цитата:
N0name:
выйди на улицу, чтобы не вонять ))
выйди на улицу, чтобы не вонять ))
Погремуха как всегда
Не вывозит осмысленный наброс
И скатывается в детское путинское
"Ты сам такой!!"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:30
Цитата:
ну я рад что ты осознаешь в том что у тебя всё без изменений
abaika95:
Погремуха как всегда
Погремуха как всегда
ну я рад что ты осознаешь в том что у тебя всё без изменений
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:31
Россия ведёт войну с соседней страной
Активный фронт на Донбассе где идут позиционные бои и захватываются города
В это время вся остальная граница с этой страной тупо граница мирного времени где стоят обычные погранцы)))
Это надо же быть такими клоунами
Это как если бы Гитлер напал на СССР и нападал только на центральном московском направлении
А на южном стояли бы немецкие пограничники и мирно курили в сторону СССР ))
Активный фронт на Донбассе где идут позиционные бои и захватываются города
В это время вся остальная граница с этой страной тупо граница мирного времени где стоят обычные погранцы)))
Это надо же быть такими клоунами
Это как если бы Гитлер напал на СССР и нападал только на центральном московском направлении
А на южном стояли бы немецкие пограничники и мирно курили в сторону СССР ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:32
Цитата:
Да как смывал погремушек на форуме так и смываю
Ниче не меняется
N0name:
ну я рад что ты осознаешь в том что у тебя всё без изменений
ну я рад что ты осознаешь в том что у тебя всё без изменений
Да как смывал погремушек на форуме так и смываю
Ниче не меняется
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:32
Цитата:
вспомнил своё погоняло?
abaika95:
Погремуха
Погремуха
вспомнил своё погоняло?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:35
Цитата:
форумный и по жизни
abaika95:
форумный и по жизни
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:36
Цитата:
обнови методичку
abaika95:
Это как если бы Гитлер напал на СССР
Это как если бы Гитлер напал на СССР
обнови методичку
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 00:00
Цитата:
----И что это ???
111:
Прикол и что это?
Прикол и что это?
----И что это ???
-
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