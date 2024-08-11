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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:19
#10261
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Цитата:
N0name:
если бы ты был моей бабушкой, то вряд ли бы дожил до пенсии)))

Это мечта твоя? Бабушка мужчина?))
Цитата:
111:
Впервые ее кто то завоевал, часть хотя бы, хотя они отметили, что это временно, украинцы.

Впервые ядерную страну умудрились атаковать и оттяпать часть территории))

Смехота Цитата:
N0name:
когда слился на первой минуте

А ты не сливайся
Я тебя ещё не смывал пока)
Лежи воняй
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:20
#10262
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Цитата:
111:
Зато много попалось на обмен

Да молодняка набрали

Теперь мамашки вой подымают в тылу
Освободите деток! Ведь они срочники они не должны воевать!! Они просто в пионер лагерь поехали))

Армия России
Чем дальше тем смешнее
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:24
#10263
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Цитата:
abaika95:
Это мечта твоя? Бабушка мужчина?))

это ты хотел ей стать :lol: 8-)
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:25
#10264
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Цитата:
abaika95:
Лежи воняй

выйди на улицу, чтобы не вонять )))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:25
#10265
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1612 год регулярная Армия России не готова
В итоге поляки доходят до Москвы а Россия почти разваливается
1812 год регулярная армия России не готова в итоге французы доходят до Москвы
1917 год регулярная армия России не готова и немцы доходят до Петрограда а империя разваливается
1941 год регулярная армия СССР не готова немцы доходят до Москвы
1991 год регулярная армия СССР не готова в итоге СССР разваливается
2024 год регулярная армия России не готова...


Нахрена России вообще регулярная армия?
Она всегда не готова ни к чему)
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:26
#10266
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Цитата:
N0name:
это ты хотел ей стать

да ей фросе форумной))
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:27
#10267
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Цитата:
abaika95:


:lol:

[Исправлено: N0name, 12.08.2024 - 00:28]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:27
#10268
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Цитата:
N0name:
это ты хотел ей стать

Где? Покажи?
Цитата:
N0name:
выйди на улицу, чтобы не вонять ))

Погремуха как всегда
Не вывозит осмысленный наброс
И скатывается в детское путинское
"Ты сам такой!!"
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:30
#10269
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Цитата:
abaika95:
Погремуха как всегда

ну я рад что ты осознаешь в том что у тебя всё без изменений :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:31
#10270
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Россия ведёт войну с соседней страной
Активный фронт на Донбассе где идут позиционные бои и захватываются города
В это время вся остальная граница с этой страной тупо граница мирного времени где стоят обычные погранцы)))

Это надо же быть такими клоунами


Это как если бы Гитлер напал на СССР и нападал только на центральном московском направлении
А на южном стояли бы немецкие пограничники и мирно курили в сторону СССР ))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16541
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:32
#10271
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Цитата:
N0name:
ну я рад что ты осознаешь в том что у тебя всё без изменений

Да как смывал погремушек на форуме так и смываю
Ниче не меняется
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:32
#10272
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Цитата:
abaika95:
Погремуха

вспомнил своё погоняло? :lol:
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:35
#10273
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Цитата:
abaika95:


форумный и по жизни :lol: :lol: :lol:
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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
832
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 23:36
#10274
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Цитата:
abaika95:
Это как если бы Гитлер напал на СССР

обнови методичку :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10813
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.08.24 - 00:00
#10275
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Цитата:
111:
Прикол и что это?

----И что это ???
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