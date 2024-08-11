Отправлено: - 23:19

N0name:

если бы ты был моей бабушкой, то вряд ли бы дожил до пенсии)))

111:

Впервые ее кто то завоевал, часть хотя бы, хотя они отметили, что это временно, украинцы.

N0name:

когда слился на первой минуте

Цитата:Это мечта твоя? Бабушка мужчина?))Цитата:Впервые ядерную страну умудрились атаковать и оттяпать часть территории))Смехота Цитата:А ты не сливайсяЯ тебя ещё не смывал пока)Лежи воняй