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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3474
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.08.24 - 10:57
#6611
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Цитата:
vofkakst:
И как вернуть обратно?

строчи комментов как можно больше
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2213
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.08.24 - 21:20
#6612
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Цитата:
vofkakst:
И как вернуть обратно?

Смена статусов - по понедельникам и четвергам. Если у пользователя есть 30 комментариев подряд без нарушений, его переводят в полноправные.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40079
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.08.24 - 22:41
#6613
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Да, надо набрать 30

[Исправлено: 111, 10.08.2024 - 23:48]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40079
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 10.08.24 - 22:48
#6614
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ну и в печатной газете есть то, чего нет на сайте - это разные продукты для разной аудитории.


Да, интересно, инстаграмм, телеграмм, сайт для нас стариков, все как то не одинаково

[Исправлено: 111, 10.08.2024 - 23:51]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3392
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.08.24 - 17:45
#6615
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Считается ли распространение - заведомо ложной информации, нарушением правил сайта?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1383
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.08.24 - 21:00
#6616
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Цитата:
Эл-починно:
Считается ли распространение - заведомо ложной информации, нарушением правил сайта?


к сожалению, проукраинская направленность.
одно ч.. постит, с одобрения другого ... это не удаляется.
они, походу, оттуда зп получают
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2213
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 11.08.24 - 21:12
#6617
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Цитата:
Эл-починно:
Считается ли распространение - заведомо ложной информации, нарушением правил сайта?

Неоднократно отвечал на этот вопрос. Повторю.
Цитата из соглашения:
2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат: 2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения

Здесь нужно отметить: заведомо - это значит, что пользователь наверняка заранее знает, что распространяемая им информация ложная. Такой состав преступления устанавливает только суд. При соответствующем решении суда информация будет удалена, а пользователь тем же судом привлечен к ответственности. Данный пункт в соглашении возлагает ответственность на пользователя, который подписывает это соглашение.

Теперь о просто ложной информации, безотносительно к тому, знал о ее ложности пользователь или нет.

Если пользователь сайта распространил ложную информацию без ссылки на источник (а другие пользователи на это укажут, либо это заметит модератор), администрация сайта удалит этот комментарий, а пользователю объявит предупреждение. Если в период между сменой статусов продолжит публиковать фейки без ссылки на источник - меняем статус, не дожидаясь понедельника или четверга.

При указании активной ссылки на источник информации санкции не применяются. Но если будет доказано, что данная информация - фейк, администрация ее удалит.

При этом нужно различать факты и выражение собственного мнения.
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