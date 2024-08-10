Цитата:
Эл-починно:
Считается ли распространение - заведомо ложной информации, нарушением правил сайта?
Неоднократно отвечал на этот вопрос. Повторю.
Цитата из соглашения:
2.2. Не разрешена отправка сообщений, которые содержат: 2.2.1. Призывы к насилию, высказывания расистского характера, разжигание межнациональной, межконфессиональной и социальной розни и другую информацию, которая нарушает законы РК. В том числе клеветнические, шовинистические, гомофобные, содержащие угрозы или заведомо ложную, оскорбляющую, вульгарную, непристойную информацию в любом из элементов сообщения
Здесь нужно отметить: заведомо - это значит, что пользователь наверняка заранее знает, что распространяемая им информация ложная. Такой состав преступления устанавливает только суд. При соответствующем решении суда информация будет удалена, а пользователь тем же судом привлечен к ответственности. Данный пункт в соглашении возлагает ответственность на пользователя, который подписывает это соглашение.
Теперь о просто ложной информации, безотносительно к тому, знал о ее ложности пользователь или нет.
Если пользователь сайта распространил ложную информацию без ссылки на источник (а другие пользователи на это укажут, либо это заметит модератор), администрация сайта удалит этот комментарий, а пользователю объявит предупреждение. Если в период между сменой статусов продолжит публиковать фейки без ссылки на источник - меняем статус, не дожидаясь понедельника или четверга.
При указании активной ссылки на источник информации санкции не применяются. Но если будет доказано, что данная информация - фейк, администрация ее удалит.
При этом нужно различать факты и выражение собственного мнения.