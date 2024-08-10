Отправлено: - 22:48

Тимур Гафуров:

Ну и в печатной газете есть то, чего нет на сайте - это разные продукты для разной аудитории.

[Исправлено: 111, 10.08.2024 - 23:51]

Цитата:Да, интересно, инстаграмм, телеграмм, сайт для нас стариков, все как то не одинаково