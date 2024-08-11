Re: Провалившая гендерный тест алжирская боксерша высказалась о...

Отправлено: - 20:46

Моя уборщица Марина, больше похожая на мальчика подростка постоянно была объектом насмешек, так однажды двое парней уставились на нее и были в недоумении:кто это? Тогда Марина в пылу гнева с размаха вылила на них целое ведро грязной воды. Началась потасовка, пришлось встать между ними, сотрудники призывали парней к совести: неужели двое мужиков будут лупить одну женщину.