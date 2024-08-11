Re: Чужих детей не бывает - Как жителям села Камысты их питомцы...

Отправлено: - 20:36

Я покупал курицу квочку с десятью цыплятами, в надежде что последние тоже станут квочками, однако половина выводка оказались петушками, пришлось зарубить, а остальные куры даже не помышляют стать наседкой. Покупные заводские куры пришли бледные, от приставания петуха были в шоке и дрались, но домашняя еда, свежий воздух сделали свое дело. Куры стали покладистыми, гребешки налились кровью и хорошо несутся