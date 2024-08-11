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≡ Чужих детей не бывает - Как жителям села Камысты их питомцы помогали гусят и утят выращивать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49829
Чужих детей не бывает - Как жителям села Камысты их питомцы помогали гусят и утят выращивать
Отправлено: 11.08.24 - 20:36
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Наша читательница Светлана ШЕФЕР прислала в редакцию рассказ из жизни своей семьи, а также видео и фото. Мы решили, что эта история будет интересна и другим читателям - кого-то развеселит, кого-то растрогает, а кому-то и станет полезной.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7020
Re: Чужих детей не бывает - Как жителям села Камысты их питомцы...
Отправлено: 11.08.24 - 20:36
#1
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Я покупал курицу квочку с десятью цыплятами, в надежде что последние тоже станут квочками, однако половина выводка оказались петушками, пришлось зарубить, а остальные куры даже не помышляют стать наседкой. Покупные заводские куры пришли бледные, от приставания петуха были в шоке и дрались, но домашняя еда, свежий воздух сделали свое дело. Куры стали покладистыми, гребешки налились кровью и хорошо несутся
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