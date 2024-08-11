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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 681 из 681«1...679680681
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40079
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 19:15
#10201
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Цитата:
Нурбанчик:
внизу галереи фото виден снаряд, ниже он уже крупным планом

Да понимаю, сам рядом, в Белгороде, тоже снаряд у меня в галерее

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40079
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 19:26
#10202
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У меня и Путин в галерее, значит я с Путиным в Белгороде

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40079
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 19:30
#10203
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О, вчера площадку делал под баскетбол, кольца то есть и эту крень, приколоться, покрасить доски в желтый цвет

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6362
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 19:38
#10204
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Цитата:
N0name:
что это такое мОтчасть,


Бывает: - НЕ ТУ клавишу, случайно нажал- делов то, не стоит на этом зацикливаться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40079
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 19:58
#10205
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Эх скукота..
Еще на улице мерзкий мелкий дождь, что то меня патриоты мало развлекли своим враньем..
Ошибаться можно, нужно и врать..
Кстати это про Путина что ли пропаганда сочинила?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40079
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 20:11
#10206
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Можно прямой эфир посмотреть хоть



[Исправлено: 111, 11.08.2024 - 21:13]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40079
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 20:20
#10207
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Из приятного, на Курск!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
40079
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 20:23
#10208
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Ух эта ненависть на нацпочве


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N
§ N0name
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
800
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 20:36
#10209
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Патриотам зелебобы. Прикольно...


[Исправлено: N0name, 11.08.2024 - 22:06]
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2242
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.08.24 - 21:04
#10210
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Цитата:
111:
Как Алматы, сбежал из России и спокойно живешь?

Это так, к жизни насущной.
Мы закрыли Алма-Атинский филиал, в связи с почти полным отсутствием у нас предложений от китайских поставщиков для грузооборота между Китаем и Россией через Казахстан.
В связи со сложившейся ситуацией, Казахстан понизил стоимость транзита грузов по коридору "Север- Юг" на 50%.
Ну не хотят китайские товарищи возить грузы через Казахстан, при отсутствии у Казахстана нормальной логистики.
Мы казахстанским товарищам поможем, в строительстве хаба в Подмосковье, только вот беспокоимся, как вы это все профинансируете для нормального строительства, земля вам уже выделена, ЕАБР выступил залогодателем на этот проект.
На счёт скидок в 50% по транзиту - эта непопулярная тема легла на плечи простых казахстанцев в том числе с непопулярной мерой по увеличению в ближайшее время стоимости проезда в поездах.
Ну ты, 111, продолжай развликать свою публику своими комментариями, живя напротив акимата и заливая воду из боклашек в стиральную машину.
Я тебе этак лет 15 назад, когда ты обсирал все советское, предлагал, как истинному патриоту всего против советского, построить свой дом и жить там, так нет, ты выбрал советский дом построенный в 80-ом году прошлого века...
Двоякий ты, и это мягко сказано.

[Исправлено: Нурбанчик, 11.08.2024 - 22:14]
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