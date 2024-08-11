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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49829
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 13:33
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Странно: в мире, где любой водитель может пройти быстрый тест-контроль, тестирование на допинг в спорте выплескивается далеко за хронологические рамки конкретных состязаний, чем вообще подрывается значимость спортивного зрелища как такового.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4546
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика,...
Отправлено: 11.08.24 - 19:56
#15
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В США за употребление допинга сразу тюрьма!
Давайте у нас то же самое сделаем? Это же правильно!!!
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3392
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 20:15
#16
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Цитата:
ACROS:
Ну да- не Пушкин же развязал войнушку с Украиной, а именно Путин с Шойгу потому что НЕ СМОГ или НЕ ЗАХОТЕЛ договариваться с украинской стороной о мире- теперь ПОБЕДОНОСНО и УСПЕШНО, спустя всего лишь ДВА года пресловутой СВО, воюет на СВОЕЙ территории ( кто нибудь скажите ему что Киев в другой стороне- туда -не ходи- туда - ходи, а то нечаяно Москву разбомбит своими сверхНЕТОЧНЫМИ "Калибрами" и "Искандерами").

Большей ахинеи не слышал. И это от Человека прошедшего партийную школу. Гложут меня сомнения, что Карачун прав. Дело вовсе не в образовании, прослеживается тут национальная составляющая.

[Исправлено: Эл-починно, 11.08.2024 - 21:23]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1383
Юрий БОНДАРЕНКО: Олимпиада и мы. Мысли бывшего болельщика, спортивного дилетанта
Отправлено: 11.08.24 - 20:24
#17
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акрос, кастрюлю сними
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