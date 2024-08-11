Отправлено: - 21:04

111:

Как Алматы, сбежал из России и спокойно живешь?

Цитата:Это так, к жизни насущной.Мы закрыли Алма-Атинский филиал, в связи с почти полным отсутствием грузооборота между Китаем и Россией через Казахстан.В связи со сложившейся ситуацией, Казахстан понизил стоимость транзита грузов по коридору "Север- Юг" наНу не хотят китайские товарищи возить грузы через Казахстан, при отсутствии у Казахстана нормальной логистики.Мы казахстанским товарищам поможем, в строительстве хаба в Подмосковье, только вот беспокоимся, как вы это все профинансируете для нормального строительства, земля вам уже выделена, ЕАБР выступил залогодателем на этот проект.На счёт скидок в 50% по транзиту - эта непопулярная тема легла на плечи простых казахстанцев в том числе с непопулярной мерой по увеличению в ближайшее время стоимости проезда в поездах.Ну ты, 111, продолжай развликать свою публику своими комментариями, живя напротив акимата и заливая воду из боклашек в стиральную машину.Я тебе этак лет 15 назад, когда ты обсирал все советское, предлагал, как истинному патриоту всего против советского, построить свой дом и жить там, так нет, ты выбрал советский дом построенный в 80-ом году прошлого века...Двоякий ты, и это мягко сказано.