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≡ Последний спортсмен из Казахстана завершил выступление на Олимпиаде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49827
Последний спортсмен из Казахстана завершил выступление на Олимпиаде
Отправлено: 11.08.24 - 19:21
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Сегодня, 11 августа, казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали провел схватку в утешительном раунде заключительного дня Олимпийских игр - 2024 в Париже. Он боролся в весовой категории до 97 килограммов.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6361
Re: Последний спортсмен из Казахстана завершил выступление на...
Отправлено: 11.08.24 - 19:21
#1
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Провальное выступление сборной Казахстана.
Головкин - хотя работает всего ничего, он хороший боксёр, и не более того.- с него толк НЕ БУДЕТ.
Нужен хороший менеджер-управленец НОК-том, при этом и федерации должны работать- а, не заниматься МЕСТЕЧКО-КЛАНОВЫМИ интересами, где КАЖДЫЙ тащит в сборную СВОЕГО, несмотря на то- сможет ЭТОТ достойно выступит за страну или не сможет.
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