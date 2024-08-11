Re: Последний спортсмен из Казахстана завершил выступление на...

Отправлено: - 19:21

Провальное выступление сборной Казахстана.

Головкин - хотя работает всего ничего, он хороший боксёр, и не более того.- с него толк НЕ БУДЕТ.

Нужен хороший менеджер-управленец НОК-том, при этом и федерации должны работать- а, не заниматься МЕСТЕЧКО-КЛАНОВЫМИ интересами, где КАЖДЫЙ тащит в сборную СВОЕГО, несмотря на то- сможет ЭТОТ достойно выступит за страну или не сможет.